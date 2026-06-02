Россия запустила по Украине сотни дронов и десятки ракет. В Киеве и Днепре погибли 17 человек, около 100 ранены. Фотографии
Российская армия в ночь на 2 июня нанесла массированный удар ракетами и дронами по Украине. В Киеве повреждены многоэтажные жилые дома. По последним данным, погибли шесть человек, более 60 получили ранения. В Днепре в результате российского удара погибли 11 человек, в том числе двое детей, еще 37 пострадали. В городе частично разрушен четырехэтажный жилой дом. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что всего за ночь российские войска запустили 73 ракеты и 656 дронов. Помимо Киева и Днепра, под удары попали города в Харьковской, Николаевской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Хмельницкой областях.
Киев
Жителям Украины нужна помощь. «Служба поддержки», «Медуза» и «Дождь» запустили совместный благотворительный проект «Давайте», в рамках которого за время большой войны было собрано более 1 миллиона 675 тысяч евро. Деньги идут на жилье, лекарства и продукты для мирных украинцев, на эвакуацию людей и строительство убежищ. Если вы живете не в России и не планируете туда ездить, пожалуйста, оформите регулярный донат.