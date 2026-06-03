США и Иран снова обменялись ударами. Приостановлена работа международного аэропорта Кувейта

Центральное командование Вооруженных силы США (CENTCOM) заявило, что американские военные перехватили ракеты, выпущенные Ираном по Кувейту и Бахрейну.

По данным военных США, в ночь на 3 июня Иран выпустил две баллистические ракеты по Кувейту, они не достигли цели «или разрушились в полете». Еще три иранские ракеты, выпущенные по Бахрейну, перехвачены.

В ответ американские военные «в целях самообороны» нанесли удары по иранскому наземному пункту управления, расположенному на острове Кешм.

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что нанес удар с помощью ракет и дронов по американской базе и вертолетам в одной из стран региона, а также по штабу пятого флота ВМС США (находится в Бахрейне).

Иран назвал это ответом на удар США по коммуникационной башне на острове Кешм.

Reuters со ссылкой на госагентство Кувейта пишет, что утром 3 июня Иран атаковал международный аэропорт страны, зданию нанесен «серьезный ущерб». «Аль-Джазира» сообщает о пострадавших, их число неизвестно. Полеты в аэропорту Кувейта приостановлены.

С 7 апреля между США и Ираном действует режим прекращения огня, однако стороны с конца мая обмениваются ударами.

Axios писал, что представители США и Ирана согласовали проект меморандума о взаимопонимании, который продлит режим прекращения огня на 60 дней и позволит начать переговоры по иранской ядерной программе. 1 июня иранское агентство Tasnim сообщило, что Тегеран приостановливает свое участие в переговорах с США в связи с ударами Израиля по Ливану, где находятся объекты ливанской террористической группировки «Хизбаллы». Президент США Дональд Трамп вскоре заявил, что договорился с Израилем и Ливаном о прекращении взаимных атак и таким образом обеспечил продолжение переговоров с Ираном

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