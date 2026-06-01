Tasnim: Иран приостановил переговоры с США

Иранские переговорщики приостановят обмен сообщениями с представителями США, сообщило государственное иранское агентство Tasnim без ссылки на источник.

Это решение, как утверждается в сообщении, принято в связи с ударами Израиля по Ливану, где находятся объекты ливанской террористической группировки «Хизбаллы». В Иране отметили, что Ливан входил в число условий перемирия с США, но боевые действия продолжаются «на всех фронтах».

Тегеран также собирается проход через Ормузский пролив и «активировать другие фронты», в том числе .

Иран и США договорились о перемирии в начале апреля. Через несколько недель режим прекращения огня расширили на Израиль и Ливан. Несмотря на перемирие, стороны продолжают обмениваться ударами. Так, в конце мая США нанесли новые «оборонительные удары» по Ирану. Тегеран в ответ заявил, что атаковал американскую авиабазу.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу приказал расширить наземную операцию в Ливане и наносить удары по южным пригородам Бейрута, в том числе в Дахии — оплоту «Хизбаллы». Это решение, как утверждается, приняли после того, как ливанская группировка усилила атаки по северным районам Израиля. В Иране заявили, что рассматривают действия Израиля как нарушение перемирия и пригрозили последствиями.

Иран и США пока не могут договориться о завершении войны. Как ожидается, удары Израиля по Ливану еще больше затормозят переговоры.

«Шоу и дипломатия — это противоположные вещи» США продлевают перемирие, а Иран отказывается вести переговоры — как это вообще возможно? И у кого сильнее позиция? Отвечает бывший дипломат Борис Бондарев

