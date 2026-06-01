США нанесли новые «оборонительные удары» по Ирану. Тегеран в ответ заявил, что атаковал американскую авиабазу

Американские военные «в целях самообороны» нанесли удары по иранским радиолокационным объектам и пунктам управления беспилотниками в районе Горук и на острове Кешм. Об этом сообщили в Центральном командовании США (CENTCOM).

В сообщении говорится, что удары были нанесены 30 и 31 мая, и стали ответом на «агрессивные действия» Ирана, который уничтожил американский беспилотник MQ-1, выполнявший полет над международными водами. Иранские СМИ сообщали об уничтожении американского дрона в ночь на 30 мая.

Американские военные, по данным CENTCOM, «оперативно отреагировали», уничтожив иранские средства ПВО, наземный пункт управления и два ударных беспилотника, которые «представляли явную угрозу для судов, следующих через региональные воды».

После сообщения командования США Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил, что американские военные ударили по телекоммуникационной вышке в Сирике (провинция Хормозган). В ответ КСИР нанес удар по авиабазе, «с которой велась атака», и уничтожил «намеченные цели».

С 7 апреля между США и Ираном действует режим прекращения огня, однако стороны уже обменивались ударами в конце мая.

По информации Axios, представители США и Ирана согласовали проект меморандума о взаимопонимании, который продлит режим прекращения огня на 60 дней и позволит начать переговоры по иранской ядерной программе. Однако 31 мая стало известно, что президент США Дональд Трамп потребовал внести несколько изменений в уже согласованный проект мирного соглашения.