Американские силы нанесли «оборонительные удары» на юге Ирана, сообщило 25 мая Центральное командование США (CENTCOM).

По словам представителя CENTCOM Тима Хокинса, удары были нанесены «для защиты от угроз со стороны иранских сил» — в частности, по катерам, пытавшимся установить мины, и пусковым площадкам ракет.

«Центральное командование США продолжает защищать свои силы, одновременно проявляя сдержанность в условиях продолжающегося режима прекращения огня», — добавил Хокинс.

Reuters со ссылкой на иранские СМИ пишет, что взрывы были слышны в городе Бендер-Аббас, который расположен на берегу Ормузского пролива. Иранское агентство Mehr заявило, что ситуация в Бендер-Аббасе находится под контролем и поводов для беспокойства нет.

Журналистка Fox News Дженнифер Гриффин сообщила со ссылкой на источник, что в Ормузском проливе были замечены два иранских катера, которые устанавливали мины. Американские военные уничтожили оба, а также нанесли удар по позиции ПВО в Бендер-Аббасе, откуда велось наведение на американские военные самолеты.

Режим прекращения огня между США и Ираном установлен с 7 апреля. Стороны разработали проект меморандума о взаимопонимании, который предусматривает продление режима прекращения огня на 60 дней, пока идет работа над окончательным соглашением о мире. США настаивают на открытии Ормузского пролива, который заблокирован Ираном с конца февраля, и на вывозе обогащенного урана. Тегеран требует снять морскую блокаду своих портов, которую ввели США. 25 мая Трамп заявил, что переговоры «идут хорошо», и назвал возможное соглашение будет «отличной сделкой для всех».

