Axios: Трамп потребовал внести изменения в уже согласованный договор с Ираном

Президент США Дональд Трамп потребовал внести несколько изменений в проект мирного соглашения между Вашингтоном и Тегераном, сообщает Axios со ссылкой на источники.

По словам американских чиновников, Трамп хочет видеть в соглашении конкретные уступки Ирана, касающиеся его ядерной программы. В нынешнем виде соглашение включает только обязательство Ирана не разрабатывать ядерное оружие. Трамп хочет прописать в договоре более четкие сроки и условия, при которых США получат уже обогащенный иранский уран.

Один из собеседников издания рассказал, что Трамп также хочет изменить некоторые формулировки, касающиеся возобновления работы Ормузского пролива.

«Сделка будет. Насколько она скоро состоится, мы увидим. Мы готовы подождать, чтобы президент получил то, что просит. Это может занять неделю. Может быть, меньше. Может быть, больше. К концу недели мы надеемся что-то получить», — сказал американский чиновник.

О том, что Трамп решил ужесточить условия соглашения, также сообщила The New York Times. По ее информации, президент США обеспокоен некоторыми положениями соглашения, которые предусматривают разблокировку замороженных иранских активов.

28 мая Axios сообщал, что представители США и Ирана согласовали проект меморандума о взаимопонимании, который продлит режим прекращения огня на 60 дней и позволит начать переговоры по иранской ядерной программе. В нем, в частности, говорится, что Иран полностью разминирует Ормузский пролив в течение 30 дней, а США постепенно откажутся от морской блокады. Кроме того, США обязуются обсудить смягчение санкций и разблокировку замороженных иранских активов в рамках переговоров.

