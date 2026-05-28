Представители США и Ирана договорились продлить перемирие и полностью разблокировать Ормузский пролив. Но Трамп пока не одобрил это соглашение

Представители США и Ирана согласовали проект меморандума о взаимопонимании, который продлит режим прекращения огня на 60 дней и позволит начать переговоры по иранской ядерной программе, сообщили источники Axios.

Вот основные положения этого документа:

Иран обеспечит неограниченный проход через Ормузский пролив — без пошлин и задержаний судов;

Иран полностью разминирует пролив в течение 30 дней, а США постепенно откажутся от морской блокады;

Иран возьмет на себя обязательство не стремиться к созданию ядерного оружия;

США обязуются обсудить смягчение санкций и разблокировку замороженных иранских активов в рамках переговоров;

первым вопросом на переговорах станет утилизация иранского высокообогащенного урана.

По словам собеседников Axios, условия сделки были согласованы еще во вторник, 26 мая. Однако обеим сторонам требовалось одобрение руководства США и Ирана. Позже иранские переговорщики сообщили, что получили необходимые разрешения и готовы подписать меморандум. Официально Иран об этом не сообщал.

В свою очередь переговорщики со стороны США передали президенту Дональду Трампу проект соглашения, но тот пока его не одобрил. «Президент передал посредникам, что ему нужно несколько дней на размышление», — сообщил один из источников Axios.

Подписание меморандума может стать значительным дипломатическим прорывом в войне между США и Ираном, которая зашла в тупик. Но для полноценного мирного соглашения, которое бы отвечало требованиям Дональда Трампа о прекращении ядерной программы Ирана, потребуются дальнейшие переговоры.

Трамп и его советники с начала войны с Ираном несколько раз заявляли, что близки к сделке, но ни одна из них так и не состоялась.

