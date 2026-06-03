Израиль расширил операцию в Ливане и захватил стратегически важную крепость. Иран в ответ пригрозил прекратить переговоры с США Трамп утверждает, что со всеми поговорил и все уладил. По данным Axios, он спросил Нетаниягу: «Какого хрена ты творишь?!»

Флаги Израиля и бригады «Голани» над крепостью Бофор на юге Ливана. 1 июня 2026 года Photo / AFP / Scanpix / LETA

Очередное обострение конфликта между Ливаном и Израилем началось еще 2 марта, когда «Хизбалла» запустила ракеты по северным районам Израиля. 17 апреля стороны договорились о десятидневном прекращении огня, однако уже спустя четыре дня оно было нарушено — на севере Израиля вновь зазвучали сирены из-за вторжения в воздушное пространство страны дронов «Хизбаллы». За этим последовали удары Израиля по Бейруту и продвижение израильских войск на юге Ливана; «Хизбалла» отвечала обстрелами.

В конце мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу объявил о расширении наземной операции в Ливане. Израильские военные продвинулись вглубь территории Ливана и пересекли , за которую «Хизбалла» должна была отойти еще по соглашению 2024 года. Армия обороны Израиля считает, что большинство последних атак «Хизбалла» осуществляла именно из этих районов в глубине Южного Ливана — к северу от реки Литани.

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30–31 мая бригада «Голани» Армии обороны Израиля захватила замок Бофор — крепость крестоносцев XII века, расположенную неподалеку от ливанского города Набатия. Над крепостью был поднят израильский флаг.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что крепость Бофор является одной из важнейших стратегических точек для защиты населенных пунктов севера страны, и добавил, что «эта кампания еще не завершена».

Нетаниягу назвал захват крепости Бофор «серьезным поворотом» в политике Израиля. «Напомню, что это место стало символом героической борьбы наших солдат, но одновременно и символом глубокого раскола в обществе. Сегодня мы вернулись в Бофор другими. Мы вернулись едиными, решительными и более сильными, чем когда-либо», — заявил он. Премьер Израиля добавил, что теперь израильские силы должны углубить и расширить свое присутствие в районах, которые раньше находились под контролем «Хизбаллы». 1 июня он выпустил совместное заявление с министром обороны Исраэлем Кацем, в котором сообщил, что отдал приказ нанести удары по контролируемым «Хизбаллой» южным пригородам Бейрута.

На захват крепости Бофор незамедлительно отреагировали как в самом Ливане, так и в Европе. Премьер-министр Ливана Наваф Салам выступил с телеобращением, в котором обвинил Израиль в проведении «политики выжженной земли» и «коллективном наказании» ливанцев — путем «разрушения городов и деревень и изгнания их жителей».

Франция 31 мая попросила созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН. «Ничто не может оправдать продолжения израильских военных операций в Ливане и все более глубокую оккупацию ливанской территории», — заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью телеканалу BFMTV, назвав действия Израиля «серьезной ошибкой».

Обострение конфликта в Ливане осудили также Великобритания и Германия. Глава британского МИД Иветт Купер заявила, что военная эскалация привела к гибели мирных жителей, вынудила людей покинуть свои дома, уничтожила инфраструктуру и сузила пространство для дипломатии. «Это должно прекратиться. „Хизбалла“ должна прекратить атаки на Израиль и разоружиться», — написала она. Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль отметил, что продвижение израильской армии «вызывает серьезную обеспокоенность», но вместе с тем назвал его реакцией на атаки «Хизбаллы» и призвал обе стороны прекратить боевые действия.

Еще одним следствием действий Израиля стала реакция Ирана, который с самого начала называл прекращение огня в Ливане одним из обязательных условий для продолжения переговоров с США. 1 июня иранское госагентство Tasnim сообщило, что Тегеран останавливает обмен сообщениями с представителями США из-за ударов Израиля по Ливану. Вслед за этим глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что нарушение режима прекращения огня на одном из фронтов (включая Ливан) «означает нарушение на всех фронтах» — и добавил, что ответственность за последствия несут США и Израиль.

Президент США Дональд Трамп заявил, в свою очередь, что переговоры с Ираном идут «быстрыми темпами». В интервью телеканалу ABC в тот же день он сообщил, что «возникла небольшая заминка», но он все «очень быстро уладил», поговорив с «Хизбаллой» и с Нетаниягу и попросив их прекратить взаимные обстрелы.

О деталях разговора с израильским премьером на следующий день рассказало издание Axios. Его источники назвали беседу двух лидеров «одной из самых тяжелых» с момента возвращения Трампа в Белый дом. По словам одного из собеседников журналистов, Трамп, недовольный планами Нетаниягу вновь разбомбить Бейрут, заявил ему, что он «совсем рехнулся». «Если бы не я, ты бы сейчас сидел . Я спасаю твою задницу. Тебя сейчас все ненавидят. Все ненавидят Израиль из-за этого», — передает источник слова президента США. Другой собеседник журналистов рассказывает, что Трамп закричал на Нетаниягу: «Какого хрена ты творишь?!» («What the fuck are you doing?»)

После этой беседы Трамп написал в соцсети Truth Social, что попросил Нетаниягу не проводить крупную операцию в Бейруте и тот «развернул свои войска» (при этом израильские военные источники сказали The Times of Israel, что никакие войска в Бейрут и не направлялись).

Офис израильского премьера также отчитался о состоявшемся разговоре. По словам Нетаниягу, он сообщил Трампу, что, если «Хизбалла» не прекратит обстрелы израильских городов, Израиль «нанесет удары по объектам террористов в Бейруте». «Наша позиция остается неизменной», — добавил он.

Источник израильского 12-го канала в окружении Нетаниягу, впрочем, отрицает, что Трамп использовал в разговоре с израильским премьером нецензурную лексику, — хотя и признает, что разговор был «напряженным». По словам источника, в течение вечера 1 июня состоялись две беседы. Вторую стороны посвятили «взаимному недовольству» тем, как каждая из них изложила содержание предыдущего разговора публично. По словам собеседника телеканала, Трамп и Нетаниягу в итоге согласились с такими условиями: Израиль откажется от удара по Бейруту, если не будет новых обстрелов израильской территории.

Вскоре после того, как Нетаниягу рассказал о разговоре с Трампом, в приграничной Метуле и других населенных пунктах на севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги — как сообщила Армия обороны Израиля, из-за ракет, выпущенных «Хизбаллой». Сирены звучали и на следующее утро. В этот же день, 2 июня, в Вашингтоне начался новый раунд прямых переговоров послов Израиля и Ливана. Они будут продолжаться в течение двух дней.

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