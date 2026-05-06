Израиль нанес удар по Бейруту, столице Ливана, сообщили премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр обороны Исраэль Кац. Это первый израильский удар по Ливану за месяц, отмечает The Times of Israel.

По словам Нетаниягу и Каца, целью удара был командир сил «Радван» группировки «Хизбалла». Это подразделение, как утверждается, несет ответственность за обстрелы израильских населенных пунктов и вред военным.

Армия обороны Израиля пока не комментировала удар по Ливану.

В конце апреля сообщалось, что Нетаниягу отдал приказ «нанести мощный удар» по целям «Хизбаллы» в Ливане. Решение об этом власти Израиля объясняли нарушением режима прекращения огня со стороны «Хизбаллы». Группировка запустила ракеты и дроны по северу Израиля и по израильским подразделениям, размещенным на юге Ливана.

Это первый удар Израиля по Бейруту за последний месяц. Предыдущий израильские военные нанесли 8 апреля, а уже 16 апреля Израиль и Ливан договорились о прекращении огня. Вскоре после того, как перемирие начало действовать, Ливан заявил, что Израиль его нарушает. После этого Президент США Дональд Трамп обещал, что Израиль больше не будет бомбить Ливан.

«Шоу и дипломатия — это противоположные вещи» США продлевают перемирие, а Иран отказывается вести переговоры — как это вообще возможно? И у кого сильнее позиция? Отвечает бывший дипломат Борис Бондарев

