Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу отдал приказ армии «нанести мощный удар» по целям «Хизбаллы» в Ливане, заявили в его канцелярии.

Поводом для этого стало нарушение режима прекращения огня со стороны «Хизбалла», которая запустила ракеты и дроны по северу Израиля и по израильским подразделениям, размещенным на юге Ливана.

Прекращение огня в Ливане было одним из условий Тегерана для продолжения переговоров с США. 16 апреля Дональд Трамп объявил, что Израиль и Ливан договорились прекратить огонь на 10 дней. На следующий день он пообещал, что Израиль больше не будет наносить удары по Ливану, потому что Соединенные Штаты «запретили» ему делать это. 24 апреля президент США заявил, что перемирие между Израилем и Ливаном будет продлено на три недели. «Мы будем работать с Ливаном, чтобы навести порядок в этой стране. Я действительно считаю, что это можно сделать довольно легко», — сказал Трамп.

Читайте также

«Шоу и дипломатия — это противоположные вещи» США продлевают перемирие, а Иран отказывается вести переговоры — как это вообще возможно? И у кого сильнее позиция? Отвечает бывший дипломат Борис Бондарев

Читайте также

