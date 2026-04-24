Трамп сообщил, что Израиль и Ливан продлили перемирие на три недели

Президент США Дональд Трамп объявил, что действие соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном продлевается еще на три недели.

Об этом, пишет CNN, Трамп заявил журналистам после встречи с представителями Израиля и Ливана, которую он назвал «отличной». Президент США выразил надежду на то, что Израиль и Ливан смогут придерживаться перемирия, однако, добавил он, «нам все еще нужно подумать о „Хизбалле“».

После встречи с журналистами в Трамп написал в соцсети Truth, что планирует «в ближайшем будущем» принять в Белом доме премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и президента Ливана Джозефа Ауна.

Перемирие между Израилем и Ливаном было объявлено в середине апреля сроком на 10 дней. До этого представители двух стран провели первые прямые переговоры за более чем 30 лет. Вскоре после того, как перемирие начало действовать, Ливан заявил, что Израиль его нарушает. После этого Трамп пообещал, что Израиль больше не будет бомбить Ливан.

Читайте также

Читайте также

