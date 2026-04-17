Трамп пообещал, что Израиль больше не будет бомбить Ливан — потому что США им это ЗАПРЕТИЛИ (да, именно капслоком)
Президент США Дональд Трамп пообещал, что Израиль больше не будет наносить удары по Ливану, потому что Соединенные Штаты «запретили» ему делать это.
Такое заявление Трамп опубликовал в соцсети Truth Social в контексте ситуации с Ираном. Он отметил, что прекращение огня в Ливане не будет частью потенциальной сделки Вашингтона и Тегерана.
США будут отдельно работать с Ливаном и решать проблему с «Хизбаллой». Израиль больше не будет бомбить Ливан — США им это ЗАПРЕТИЛИ. Довольно!
Накануне Трамп объявил, что Израиль и Ливан договорились прекратить огонь на 10 дней. До этого представители двух стран провели первые прямые переговоры за более чем 30 лет. Вскоре Ливан обвинил Израиль в нарушении перемирия.
По данным министерства здравоохранения Ливана, с начала марта в результате бомбардировок и наземного вторжения армии Израиля в стране погибли более двух тысяч человек, более миллиона были вынуждены покинуть свои дома. Израиль объясняет свои действия необходимостью уничтожить «Хизбаллу».