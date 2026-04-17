Президент США Дональд Трамп пообещал, что Израиль больше не будет наносить удары по Ливану, потому что Соединенные Штаты «запретили» ему делать это.

Такое заявление Трамп опубликовал в соцсети Truth Social в контексте ситуации с Ираном. Он отметил, что прекращение огня в Ливане не будет частью потенциальной сделки Вашингтона и Тегерана.

США будут отдельно работать с Ливаном и решать проблему с «Хизбаллой». Израиль больше не будет бомбить Ливан — США им это ЗАПРЕТИЛИ. Довольно!

Накануне Трамп объявил, что Израиль и Ливан договорились прекратить огонь на 10 дней. До этого представители двух стран провели первые прямые переговоры за более чем 30 лет. Вскоре Ливан обвинил Израиль в нарушении перемирия.

По данным министерства здравоохранения Ливана, с начала марта в результате бомбардировок и наземного вторжения армии Израиля в стране погибли более двух тысяч человек, более миллиона были вынуждены покинуть свои дома. Израиль объясняет свои действия необходимостью уничтожить «Хизбаллу».

Несмотря на перемирие, Израиль продолжает воевать с «Хизбаллой» ЦАХАЛ хочет создать буферную зону на юге Ливана

Несмотря на перемирие, Израиль продолжает воевать с «Хизбаллой» ЦАХАЛ хочет создать буферную зону на юге Ливана