Стена на границе Израиля и Ливана вдоль «голубой линии», 10 октября 2023 года Daniel Carde / Getty Images

Вечером 26 ноября израильский премьер-министр Биньямин Нетаниягу, а затем и президент США Джо Байден объявили, что между Израилем и Ливаном достигнуто соглашение о прекращении огня.

Оно включает 13 пунктов, которые приводит Ynet:

«Хизбалла» и другие вооруженные группировки на территории Ливана не будут проводить наступательных действий против Израиля.

Израиль не будет проводить наступательных военных действий на территории Ливана (на земле, в воздухе и на море).

Израиль и Ливан признают важность Совбеза ООН, которая призывает к отводу сил «Хизбаллы» за реку Литани.

«Голубая линия», представляющая собой фактическую границу Израиля и Ливана (снизу) и река Литани (сверху) Временные силы ООН на границе Израиля и Ливана, 28 августа 2023 года Houssam Shbaro / Anadolu Agency / Getty Images

Эти обязательства не отрицают права Израиля и Ливана на осуществление своего права на самооборону.

Официальные ливанские силы безопасности и регулярная армия будут единственными вооруженными формированиями, которым будет разрешено носить оружие и осуществлять военные действия на юге Ливана.

Продажа, поставка и производство оружия в Ливане будут находиться под надзором и контролем ливанского правительства.

Все несанкционированные объекты по производству оружия в Южном Ливане будут демонтированы.

Вся военная инфраструктура и базы в Южном Ливане будут демонтированы, все несанкционированное оружие конфисковано.

Будет создан комитет для надзора и оказания помощи в обеспечении соблюдения этих обязательств.

Израиль и Ливан будут представлять отчеты о любых ожидаемых нарушениях этих обязательств комитету и временным силам ООН в Ливане.

Ливан разместит свои силы безопасности и военные силы вдоль всех границ, контрольно-пропускных пунктов и линии границы.

Израиль в течение 60 дней постепенно выведет свои войска к югу от .

США будут содействовать непрямым переговорам между Израилем и Ливаном для достижения признанной сухопутной границы.

Соглашение обеспечено гарантиями США, которые Белый дом предоставил Израилю. Они подразумевают, что США и Израиль будут обмениваться разведывательной информацией (этой информацией Белый дом сможет делиться и с ливанским правительством для устранения возможных нарушений соглашения). При этом израильские воздушные средства могут летать над территорией Ливана только в целях разведки, наблюдения и рекогносцировки и без преодоления звукового барьера. Также предусмотрено, что Израиль оставляет за собой право действовать в случае нарушения обязательств, а США признают право Израиля реагировать на угрозы, исходящие с ливанской территории.

Система ПВО «Железный купол» перехватывает ракеты, выпущенные с юга Ливана в сторону Кирьят-Шмоны на севере Израиля, 22 ноября 2024 года Atef Safadi / EPA / Scanpix / LETA

Нетаниягу называл главной целью операции в Ливане возвращение жителей севера Израиля в свои дома, которые они вынуждены были покинуть из-за постоянных обстрелов. Выступая вечером с объявлением о соглашении, он заявил, что Израиль намерен соблюдать его условия, но сохраняет за собой полную свободу действий, и если «Хизбалла» нарушит договоренность даже попытавшись вооружаться, ЦАХАЛ будет атаковать в ответ.

Байден в совместном заявлении с президентом Франции Эммануэлем Макроном, при участии которого было достигнуто соглашение, сказал, что прекращение огня «создаст условия для восстановления длительного спокойствия и позволит жителям обеих стран безопасно вернуться в свои дома по обе стороны „голубой линии“».

Кабинет безопасности правительства Израиля утвердил соглашение 10 голосами за. Против проголосовал один человек — министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир. «Хизбалла» также согласилась с условиями сделки.

В команде избранного президента США Дональда Трампа достижение сделки о прекращении огня сочли его заслугой. «Все садятся за стол переговоров из-за президента Трампа. Его громкая победа послала четкий сигнал остальному миру, что мы не потерпим хаоса. Я рад видеть конкретные шаги по деэскалации на Ближнем Востоке», — написал Майк Уолз, который станет советником по нацбезопасности в команде избранного президента.

Возвращающиеся на юг страны перемещенные жители Ливана, 27 ноября 2024 года Mohammed Zaatari / AP / Scanpix / LETA Деревня в Южном Ливане, разрушенная обстрелом (вид с израильской стороны границы), 18 ноября 2024 года Atef Safadi / EPA / Scanpix / LETA

Соглашение о прекращении огня вступило в силу 4 часа утра по местному времени. Жители Ливана уже начали возвращаться на юг страны — несмотря на предупреждения ЦАХАЛ и ливанских военных, которые попросили беженцев пока избегать населенных пунктов вблизи границы, где все еще присутствуют израильская армия. По шоссе, ведущему из Бейрута на юг, как пишет Associated Press, тысячи людей едут на машинах с вещами и матрасами на крышах.

Около 10 утра по местному времени ЦАХАЛ заявил, что израильские военные выявили на территории Ливана «несколько транспортных средств с подозрительными лицами, находившимися в запретной зоне». ЦАХАЛ открыл огонь, после чего подозреваемые скрылись.

история конфликта израиля и «хизбаллы»

Израиль несколько десятилетий противостоит «Хизбалле» — ливанскому движению, которое ставит своей целью уничтожение Израиля Вот краткая история этого конфликта

история конфликта израиля и «хизбаллы»

Израиль несколько десятилетий противостоит «Хизбалле» — ливанскому движению, которое ставит своей целью уничтожение Израиля Вот краткая история этого конфликта