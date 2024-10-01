Израильский удар пр южным пригородам Бейрута. 1 октября 2024 года Daniel Carde / Getty Images

В середине сентября в Ливане произошла серия взрывов пейджеров и раций, которые ливанское движение «Хизбалла» использует для оперативной связи. Вечером в пятницу, 27 сентября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по штабу «Хизбаллы» в южном пригороде Бейрута, убив лидера движения Хасана Насраллу. Он руководил «Хизбаллой» более 30 лет. Вместе с ним были убиты его дочь Зейнаб, ряд высокопоставленных членов движения, а также генерал-майор иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Аббас Нилфорушан.

29 сентября американские СМИ со ссылкой на правительственные источники сообщили, что Израиль в ближайшее время начнет, если уже не начал, «ограниченную наземную операцию» в Ливане, о чем, в частности, уведомил власти США. В ЦАХАЛ назвали подобные сообщения «безответственными слухами» и призвали доверять только официальной информации. Однако в ночь на 1 октября Армия обороны Израиля все же объявила, что начала «ограниченные» рейды в приграничных районах на юге Ливана.

За последние несколько десятилетий Израиль неоднократно проводил военные операции на территории Ливана. В 1982 году он ввел войска в Ливан для уничтожения баз Организации освобождения Палестины ( ). Руководство ООП во главе с Ясиром Арафатом в 1970 году изгнали из Иордании, и оно обосновалось в Ливане. Вскоре южная часть Ливана превратилась в — зону, фактически не контролируемую правительством страны, и базу для террористических операций против Израиля. В ходе Первой ливанской войны израильские военные устроили осаду, а затем взяли под свой контроль столицу Ливана Бейрут и в итоге вынудили ООП перебраться в Тунис.

Однако, заставив ООП покинуть Ливан, Израиль в долгосрочной перспективе не смог обеспечить свою безопасность. Ливан был охвачен гражданской войной, и его центральное правительство практически не контролировало ситуацию в стране. Наибольшее влияние приобрели этнические и конфессиональные сообщества (сунниты, шииты, марониты, друзы), каждое из которых обзавелось собственной политической организацией и собственным ополчением. В последующие десятилетия, даже после окончания гражданской войны в 1990 году, ситуация значительно не изменилась.

В 1982 году во время израильского вторжения в Ливане была создана «Хизбалла». Ее организовали выходцы из шиитского движения «Амаль» при активной поддержке иранского Корпуса стражей исламской революции. «Хизбалла» заявила о себе в 1983 году, когда произошли взрывы американского посольства и казарм миротворцев в Бейруте. Погибли 370 человек, в основном иностранцы. Теракты совершили смертники, что на тот момент не было распространенной тактикой террористов.

К началу 1990-х годов «Хизбалла» при поддержке Сирии и Ирана стала ведущей группировкой в регионе. В 1992 году во главе движения встал Хасан Насралла. Он успешно реализовал программу превращения «Хизбаллы» в политическую силу. Представители «Хизбаллы» регулярно избираются в парламент, а с 2005 года занимают посты в правительстве Ливана.

При этом «Хизбалла» не снижала своей военной и террористической активности. Благодаря Ирану она обзавелась ракетами и стала обстреливать север Израиля, настаивая на том, что продолжает борьбу с оккупацией, поскольку израильские войска все еще контролировали часть территории Ливана - «зону безопасности» на юге страны.

В 1990-х Израиль провел несколько военных операций против «Хизбаллы», но обстрелы продолжались. Они не прекратились и после того, как в 2000 году Израиль окончательно вывел свои войска из Ливана. Формальным оправданием для «Хизбаллы» стал спор из-за заброшенных ферм Шебаа — это 22 квадратных километра земли на , которые Ливан считает своей суверенной территорией, а Израиль — своей. Главным приоритетом «Хизбалла» по-прежнему называла борьбу с Израилем.

В 2006 году Израиль в ответ на массированный ракетный обстрел провел масштабную военную операцию в Ливане. В рамках ее наземной части подразделения ЦАХАЛ зашли вглубь ливанской территории на 15–20 километров до реки Литани. Одновременно ВВС Израиля наносили удары по военным объектам и инфраструктуре по всей территории Ливана. Активные боевые действия продолжались с 12 июля по 14 августа 2006 года, в октябре Израиль уже полностью вывел свои войска с территории Ливана. Потери среди ливанцев — как боевиков, так и гражданских — исчислялись тысячами, а последствия Второй ливанской войны для инфраструктуры и экономики страны не удалось полностью устранить и за 20 лет.

Победителями в войне объявили себя как Израиль, так и «Хизбалла». Позднее израильская государственная комиссия, расследовавшая ввод войск ЦАХАЛ в Ливан, пришла к выводу, что премьер-министр Эхуд Ольмерт допустил ошибки, а цена широкомасштабной наземной операции оказалась слишком высокой.

В Ливане «Хизбалла» по-прежнему контролировала значительную часть Ливана и декларировала своей целью борьбу с Израилем. После нападения террористов ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и начала ответной израильской операции в секторе Газа Насралла объявил, что «Хизбалла» будет обстреливать Израиль из солидарности с палестинцами.

Убийство Насраллы, отмечал в интервью «Медузе» востоковед Руслан Сулейманов, нанесло, вероятно, серьезный ущерб «Хизбалле», но нельзя говорить, что с этим движением покончено. У «Хизбаллы», напомнил он, около 100 тысяч бойцов, огромный арсенал вооружений и боеприпасов, количество ракет оценивается в диапазоне 130–150 тысяч — и все эти ресурсы у группировки остаются. «Просто взять и уничтожить „Хизбаллу“ не получится — это требует огромного количества времени», — подчеркнул он.

Руслан Сулейманов — о войне на Ближнем Востоке

«Говорить о том, что с „Хизбаллой“ покончено, пока рано» Востоковед Руслан Сулейманов — о том, что будет после убийства Хасана Насраллы в Ливане

Руслан Сулейманов — о войне на Ближнем Востоке

«Говорить о том, что с „Хизбаллой“ покончено, пока рано» Востоковед Руслан Сулейманов — о том, что будет после убийства Хасана Насраллы в Ливане