Телеканал ABC: израильские военные, возможно, уже проводят небольшие операции в приграничных районах Ливана

Израильские военные уже начали или в самое ближайшее время начнут небольшие операции в приграничных районах Ливана с целью уничтожения позиций «Хизбаллы» вблизи границы. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на двух американских чиновников.

Источники телеканала уверяют, что Израиль еще не решил окончательно, начинать ли наземное вторжение, но готов к нему. При этом, по данным телеканала, если операция в Ливане начнется, ее масштаб, скорее всего, будет ограниченным.

Источники CNN также сообщили: в США не исключают, что Израиль готовится начать наземную операцию. При этом собеседники телеканала тоже указывают, что, по-видимому, окончательное решение пока не принято.

Официальный представитель ЦАХАЛ Питер Лернер 28 сентября заявлял, что власти страны рассматривают возможность вторжения в Ливан, но это является только одним из вариантов дальнейших действий.

Заявленная цель ЦАХАЛ — возвращение в свои дома на севере Израиля 60 тысяч жителей, которых эвакуировали за последний год из-за обстрелов «Хизбаллы».