Армия обороны Израиля объявила, что начала «ограниченные рейды» на территории Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в ночь на 1 октября, что начала «ограниченные» рейды против ливанской группировки «Хизбалла» в приграничных районах на юге Ливана.

В заявлении военных, которое цитирует Reuters, сказано, что армия начала «ограниченные, локализованные и целенаправленные наземные рейды, основанные на точных разведданных» против «Хизбаллы» в населенных пунктах, откуда исходит «непосредственная угроза» общинам на севере Израиля.

Жители приграничного ливанского поселка Аит-эш-Шааб сообщили Reutets, что слышали обстрелы и звуки летящих вертолетов и беспилотников. Над другим населенным пунктов на юге Ливана, Рмайш, запускали осветительные ракеты. Накануне «Аль-Арабия» заявила, что туда вошли израильские войска, эта информация не подтверждена.

Израиль утром 1 октября нанес удар по крупному лагерю палестинских беженцев Айн-аль-Хильве, расположенном возле города Сайда на юге Ливана. Два палестинских чиновника сообщили, что целью атаки был Мунир аль-Макда, который возглавляет военное крыло палестинского движения ФАТХ, «Бригады мучеников Аль-Аксы». О его судьбе ничего не известно.

Израильские военные ночью нанесли удары по южным пригородам Бейрута, сообщил Reuters источник в службе безопасности. Перед этим израильские военные предупредили жителей об эвакуации из районов к югу от Бейрута, расположенных вблизи зданий, в которых, по заявлению ЦАХАЛ, находятся объекты «Хизбаллы».

Министерство обороны Ливана сообщило в ночь на 1 октября, что за последние 24 часа в результате израильских ударов по южным районам Ливана, восточной части долины Бекаа и Бейруту погибли по меньшей мере 95 человек и 172 получили ранения.

Сирийские государственные СМИ сообщили, что Израиль нанес авиаудар по Дамаску, в результате чего три мирных жителя погибли и девять получили ранения. Израильские военные заявили, что не комментируют сообщения иностранных СМИ.

Заместитель лидера «Хизбаллы» Наим Кассем заявил 30 сентября, что «силы сопротивления готовы к наземному столкновению». По его словам, «Хизбалла» готова продолжать наносить ракетные удары по Израилю на глубину до 150 километров.

Ливанские войска 30 сентября отошли примерно на пять километров от позиций вдоль южной границы Ливана и Израиля, заявил Reuters источник в ливанских службах безопасности. Представитель ливанской армии не подтвердил и не опроверг информацию о передвижении.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил 30 сентября, что Израиль в ближайшее время начнет «следующий этап войны» против «Хизбаллы», чтобы вернуть жителей севера Израиля в свои дома. Когда СМИ сообщили, что наземная операция Израиля в Ливане началась, в ЦАХАЛ призвали не распространять «безответственные слухи».

США и союзники в конце сентября призвали Израиль и «Хизбаллу» прекратить войну и на 21 день остановить огонь, чтобы начать переговоры о возможном дипломатическом урегулировании конфликта. Израиль отклонил это предложение. Президент США Джо Байден 30 сентября вновь призвал стороны прекратить огонь.