США и союзники призвали Израиль и «Хизбаллу» прекратить войну. Нетаниягу приказал армии продолжать наносить удары
США и их союзники призвали на 21 день прекратить огонь между Израилем и ливанской группировкой «Хизбалла», чтобы позволить сторонам начать переговоры о возможном дипломатическом урегулировании конфликта.
«Мы призываем все стороны, включая правительства Израиля и Ливана, немедленно одобрить временное прекращение огня», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома 25 сентября.
Среди союзников США, подписавших совместное заявление, — Австралия, Канада, Европейский союз, Франция, Германия, Италия, Япония, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания и Катар.
На этом фоне израильский журналист Амит Сегаль сообщил, ссылаясь на слова источника в канцелярии премьер-министра Израиля, что власти страны дали «зеленый свет на прекращение огня для целей переговоров». Израильский 12 канал сообщил, что Нетаниягу приказал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) снизить интенсивность ударов в Ливане.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, направляющийся в Нью-Йорк для выступления в ООН, заявил, что пока не ответил на предложение о прекращении огня и приказал армии продолжать борьбу, пишет Reuters.
Премьер-министр Ливана Наджиб Микати выразил надежду на скорое прекращение огня. Он утвердительно ответил на вопрос Reuters, можно ли обеспечить прекращение огня в ближайшее время.
В Армии обороны Израиля заявили 23 сентября, что израильские военные начали «упреждающую военную операцию» против ливанской группировки «Хизбалла». ЦАХАЛ объявил, что за нескольких дней массированных бомбардировок Ливана уничтожил сотни целей, связанных с «Хизбаллой».