СМИ сообщили о начале наземной операции Израиля в Ливане. В ЦАХАЛ призвали не распространять «безответственные слухи»

Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари на фоне сообщений о начале наземной операции в Ливане призвал «не распространять безответственные слухи» о деятельности израильской армии на границе.

«В последние часы появилось много сообщений и слухов о деятельности ЦАХАЛ на ливанской границе. Просим не передавать сообщения о деятельности сил для их безопасности. Придерживайтесь только официальных сообщений и не распространяйте безответственные слухи», — заявил он.

Телеканал Al Arabiya ранее сообщил, что израильские войска вошли на территорию ливанской деревни Рмейш на юге страны. Подтверждения этой информации нет. По данным Ynet, израильская армия ведет артиллерийский обстрел нескольких районов на границе.

Вечером 30 сентября ЦАХАЛ объявил закрытой военной зоной район вокруг трех населенных пунктов на границе с Ливаном. Речь идет идет о населенных пунктах Метула, Мисгав-Ам и Кфар-Гилади. Въезд в этот район запрещен.

По информации Associated Press, израильские военные проводят «небольшие наземные рейды». Сообщений о прямых столкновениях между израильскими войсками и «Хизбаллой» не поступало, отмечает агентство.

Reuters со ссылкой на «источник в службах безопасности» сообщило, что ливанская армия отступила с нескольких позиций на южной границе с Израилем. Представитель ливанской армии не подтвердил и не опроверг эту информацию. По словам еще одного источника агентства, ливанские войска отступили на пять километров.

Власти Израиля проинформировали США о «ряде операций», в том числе наземных, в Ливане, заявил пресс-секретарь Госдепа Мэтью Миллер на брифинге. «На данный момент они сообщили нам, что это ограниченные операции, направленные на инфраструктуру «Хизбаллы» вблизи границы, но мы постоянно ведем с ними переговоры по этому поводу», — приводит его слова CNN.

В распоряжении телеканала также оказались спутниковые снимки, из которых следует, что в районе границы с Ливаном находятся около 100 единиц израильской военной техники.

По информации NBC News, который ссылался на чиновника из администрации Джо Байдена и собеседника, знакомого с планами израильской армии, цель операции — оттеснить силы «Хизбаллы» от границы и нанести удар по инфраструктуре группировки, включая склады и подземные объекты. Предполагается, что операция продлится несколько дней. О том, что операция Израиля будет сосредоточена на уничтожении инфраструктуры группировки вдоль границы, чтобы «устранить угрозу» для жителей приграничных регионов Израиля, сообщала также газета The Washington Post со ссылкой на американского чиновника.

Министр обороны Израиля Йоав Галант 30 сентября заявил, что Израиль в ближайшее время начнет «следующий этап войны» против «Хизбаллы». «Это станет важным фактором в изменении ситуации с безопасностью и позволит нам завершить важную [миссию] по возвращению жителей [севера Израиля» в свои дома», — сказал он.

Читайте также

«Говорить о том, что с „Хизбаллой“ покончено, пока рано» Востоковед Руслан Сулейманов — о том, что будет после убийства Хасана Насраллы в Ливане

Читайте также

«Говорить о том, что с „Хизбаллой“ покончено, пока рано» Востоковед Руслан Сулейманов — о том, что будет после убийства Хасана Насраллы в Ливане