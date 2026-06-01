Трамп заявил о продолжении диалога с Ираном. Ранее Тегеран остановил переговоры из-за эскалации между Израилем и Ливаном

Президент США Дональд Трамп заявил, что договорился с Израилем и Ливаном о прекращении взаимных атак и таким образом обеспечил продолжение переговоров с Ираном.

«Переговоры с Исламской Республикой продолжаются быстрыми темпами», — подчеркнул Трамп в соцсети Truth Social.

Иранская сторона публично не подтвердила продолжение контактов.

Днем 1 июня иранское государственное агентство Tasnim сообщило, что Иран приостановит обмен сообщениями с США в связи с ударами Израиля по Ливану, где находятся объекты проиранской террористической группировки «Хизбалла». В Иране подчеркнули, что Ливан входил в число условий перемирия с США, но боевые действия продолжаются «на всех фронтах».

В конце февраля США и Израиль начали войну с Ираном. К началу апреля Вашингтону и Тегерану удалось договориться о перемирии, но они до сих пор не могут согласовать условия окончательного прекращения огня и время от времени обмениваются ударами.

Перемирие охватывает в том числе Израиль и Ливан. При этом 31 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу приказал расширить наземную операцию в Ливане, как сообщалось, в ответ на усиление атак «Хизбаллы» по северным районам Израиля. Иран назвал это нарушением условий перемирия.

