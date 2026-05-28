Иранцы вышли в интернет после 88 дней полного шатдауна. Что они об этом говорят Одним радостно: «Это как освобождение после трех месяцев тюрьмы». Другим горько: «В сеть вернулись наши горести, а не наша свобода»

Тегеран, 27 мая 2026 года Majid Asgaripour / WANA / Reuters / Scanpix / LETA

26 мая зафиксировал возвращение доступа к интернету в Иране. Страна была отключена от глобальной сети 88 дней, или 2093 часа. Это не первый шатдаун в Иране, но, по оценке NetBlocks, он стал самым длительным общенациональным шатдауном в современной истории.

Отключения интернета в Иране начались 8 января 2026 года — на фоне масштабных антиправительственных протестов. Спустя несколько недель доступ к интернету стали частично восстанавливать, но он снова был заблокировал после того, как 28 февраля США и Израиль начали войну с Ираном.

Предполагается, что одной из главных причин, заставивших власти Ирана вернуть интернет, стали проблемы в экономике, и без того ослабленной из-за войны. Представитель Торгово-промышленной палаты Ирана Афшин Колахи в апреле заявил, что убытки от шатдауна достигали 70-80 миллионов долларов в день. А министр связи Ирана Саттар Хашеми сообщал, что 10 из 90 миллионов жителей страны зависят от интернета в своей работе.

Шатдаун подкосил и крупные, и в особенности мелкие бизнесы, которые полагались исключительно на продажи в соцсетях. Обходить ограничения интернета было сложно: терминалы спутникового интернета Starlink изначально были дорогим инструментом, а доступ к VPN-сервисам, которые иранцы раньше использовали гораздо более массово, взлетел в цене на черном рынке. Кроме того, и за VPN, и за Starlink могли арестовать.

Возвращение интернета (все еще частичное: некоторые соцсети и мессенджеры по-прежнему недоступны, а часть пользователей остается офлайн) иранцы восприняли по-разному. Многие выразили облегчение. «Это было как освобождение после трех месяцев тюрьмы, — заявил „Би-би-си“ один из жителей Ирана. — Когда я открыл сайт и увидел, что он загрузился, мне казалось, будто я могу взлететь от счастья. А когда я понял, что снова могу отправлять сообщения через телеграм и вотсап, это чувство было не описать словами. Даже сейчас у меня наворачиваются слезы от счастья».

«Я закурила сигарету, включила SoundCloud и поставила нашу любимую музыку. Мы с [мужем] Али сдерживали слезы, но потом все-таки расплакались и стали убеждать себя, что это лишь предчувствие свободы, которая придет после падения этого режима… И мы действительно в это верим», — на условиях анонимности рассказала The Guardian художница из Тегерана.

Реакции многих других были пронизаны горечью. «Было смешно смотреть, как западные СМИ празднуют частичное восстановление интернета в Иране, будто это какое-то достижение, за которое режим стоит похвалить. Интернет — это наше базовое право», — заявила фотограф, живущая в иранской столице. По ее словам, из-за шатдауна она не работала шесть недель, ей пришлось занимать деньги у родителей, и даже сейчас у нее все еще нет нормального доступа к мобильному интернету: «Единственное, что стало проще — это подключиться к VPN, и все».

«У меня резко упали просмотры и взаимодействия. Алгоритмы просто перестали меня показывать», — пожаловался Associated Press геймер и блогер из Исфахана. По его словам, он растерял большую часть своей аудитории в ютьюбе и инстаграме, а некоторые его коллеги вообще вынуждены были продать технику и найти другую работу, чтобы хоть что-то зарабатывать во время шатдауна.

Для многих жителей Ирана возвращение в интернет стало шоком еще и потому, что они только сейчас увидели фото и видео разрушений, причиненных войной, а также кадры с похорон погибших.

«Мои соцсети переполнены видео похорон: матери рыдают, отцы кричат, дети лежат на могилах своих родителей. На душе у меня тяжелее, чем раньше. Мы главные проигравшие в этой войне. Не США, не Израиль и даже не Исламская Республика. Мы потеряли средства к существованию, свою молодежь и свое доверие к международному сообществу», — признался в разговоре с The Guardian преподаватель из Тегерана. «В сеть вернулись наши горести, а не наша свобода», — добавил он.

Некоторые иранцы находят в себе силы грустно шутить. Одни — о Дональде Трампе, который обещал им помощь и свободу: «Иранский режим явно выиграл пиар-войну, потому что даже те, кто его ненавидит, теперь злятся и на Трампа». Другие — о собственном будущем: «Привет, собратья-заключенные. Я чувствую себя как во временном отпуске из тюрьмы».

Действительно, иранский режим, ставший еще более радикальным в результате войны с США и Израилем, вряд ли откажется от дальнейших блокировок интернета. Скорее, по сообщениям в СМИ, он стремится перейти от национальных шатдаунов к системе цифрового контроля по китайскому образцу — хотя пока у него не хватает для этого технологических мощностей.