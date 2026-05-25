Президент Ирана распорядился вернуть доступ в интернет. Его нет уже три месяца
Источник: Reuters
Президент Ирана Масуд Пезешкиан распорядился возобновить международный доступ в интернет, сообщило министерство связи Ирана 25 мая. Каким образом будет восстановлено подключение к глобальной сети, не уточняется.
Проект NetBlocks сообщил ранее в понедельник, что интернета в Иране нет уже 87 дней. Только у некоторых граждан есть доступ к дорогим VPN, которые позволяют обойти ограничения.
Первые отключения интернета в Иране в этом году начались 8 января на фоне антиправительственных протестов, охвативших всю страну. При этом в феврале интернет вновь заработал. Шатдаун возобновился после того, как США и Израиль нанесли удары по Ирану 28 февраля.