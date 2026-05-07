У россиян на фоне шатдаунов вырос спрос на наличку и бумажные карты

Банк России зафиксировал, что в марте-апреле у россиян вырос спрос на наличные деньги, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки, представленном 7 мая.

«Это могло быть связано в том числе с адаптацией к налоговым изменениям, а также с временными перебоями с интернетом и стремлением населения иметь запас средств оплаты, не зависящий от работы цифровой инфраструктуры», — заявили в ЦБ РФ.

Одновременно с этим агентство ТАСС сообщило, что в России зафиксировали рекордный интерес к бумажным картам. В пресс-службе издательства «Аст нонфикшн» заявили, что «на фоне новостей об ограничениях интернета» спрос на литературу в категории «Атласы и карты автодорог» вырос на 55% в денежном выражении год к году (о каком периоде идет речь, из сообщения не ясно).

Первыми возросший спрос на топографические карты еще в марте заметили книжные магазины.

Власти России регулярно отключают мобильный интернет в регионах, объясняя это угрозой ударов беспилотников Украины. Перед 9 Мая власти половины регионов России предупредили, что могут отключить мобильный интернет. В Москве масштабное отключение произошло 5 мая. Как ожидается, 9 мая Москва также останется без интернета.

