Шатдаун ко Дню Победы. Что происходит с интернетом в России? Четыре дня до 9 мая
Источник: Meduza
- Москва и Петербург 5 мая остались без мобильного интернета на фоне подготовки властей к празднованию Дня Победы. В Москве и Московской области интернет пропал в разных районах около 8 утра, в Петербурге проблемы наблюдались с 23:30 4 мая, в соседней Ленинградской области — днем 5 мая. Интернет не работал у абонентов операторов «большой четверки» — «Билайна», «Мегафона», МТС, Т2. У части абонентов возникли проблемы со звонками и СМС.
- Во время отключения интернета в Москве не работал «белый список» — в него, по задумке властей, входят сайты и сервисы, которые должны работать, даже когда все остальные не открываются. В министерстве цифрового развития РФ заявили на пятый час отключений в Москве, что согласовывают с правоохранительными органами и спецслужбами возможность открыть «белый список».
- В «Сбере» заявили, что мобильного интернета нет из-за «особенностей связи в моменте». В МТС абонентам ответили, что связи нет из-за «обстоятельства непреодолимой силы» — «внешних радиочастотных помех».
- Из-за таких обстоятельств в Москве возникли сложности с заказом такси. В «Яндексе» предупредили, что «не все» водители смогут принять заказ, и посоветовали заказывать такси, используя домашний интернет, или по телефону. Сами таксисты, чтобы принять заказ, искали публичный Wi-Fi, например, во «Вкусно — и точка» (в сети фастфуда заявили, что не против этого).
- Возникли трудности и с оплатой парковки. Департамент транспорта Москвы рекомендовал жителям платить в том числе с помощью мобильного приложения и СМС. На этом фоне из-за невозможности припарковаться у спортивных центрах москвичи стали массово отменять тренировки.
- В Москве из-за отключения мобильного интернета временно перестали работать некоторые банкоматы, сообщили РИА Новости. Предприниматели не могли проводить платежи, из-за чего ездили в отделения банков самостоятельно.
- Театры и музеи в Москве, например, Пушкинский музей и МХТ имени Чехова призвали посетителей заранее сохранять или распечатывать электронный билет.
- Министерство цифрового развития вскоре после полудня 5 мая объявило, что в Москве завершены «временные блокировки мобильного интернета», которые вводили «по соображениям безопасности», а операторы восстанавливают доступ к интернет-ресурсам. При этом специалисты предупредили, что в Москве после заявления министерства все так же наблюдались проблемы с мобильным интернетом. В Петербурге интернета также нет.
- В российских регионах тоже наблюдаются сбои в работе интернета. Так, в Пермском крае мобильный интернет ограничили 4 мая, проблемы были и на следующий день. Кроме того, появились неподтвержденные сообщения, что в регионе ввели «белый список» на проводном интернете.
- Операторы связи и банки заранее предупредили жителей Москвы, Петербурга и других городов России (например, Екатеринбурга и Перми), что с 5 по 9 мая будут отключать мобильную связь, из-за чего возможны трудности с безналичной оплатой и снятием денег в банкоматах. Российские медиа писали, что в Москве отключения будут 5, 7 и 9 мая.
