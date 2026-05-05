В Москве и Петербурге начали отключать мобильный интернет

Обновление: Минцифры около полудня объявило, что «временные блокировки мобильного интернета» в Москве завершены. При этом ранее 5 мая в Минцифры сообщили ТАСС, что согласовывают со спецслужбами и правоохранительными органами открытие в Москве «белого списка» сайтов на период ограничений. Представители Минцифры заявили, что объявят о «белом списке» «сразу после получения необходимых разрешений». Чем этот перечень будет отличаться от «белых списков», которые Минцифры формирует с осени 2025 года, не уточняется.

В Москве и Санкт-Петербурге утром во вторник, 5 мая, во многих районах перестал работать мобильный интернет. О неработающем мобильном интернете сообщили, в частности, читатели телеграм-канала Astra из Москвы и журналисты петербургского издания «Фонтанка».

Многочисленные жалобы на неработающий в Москве и Петербурге мобильный интернет зафиксировали и сервисы Downdetector и «Сбой.рф». Журналисты Msk1 сообщили, что у них перестала работать мобильная связь и не открываются сайты из так называемого «белого списка». «Подъем» пишет, что на звонки ограничения не распространяются.

29 апреля «Русская служба Би-би-си» написала со ссылкой на источник, что перед парадом 9 мая в Москве планируются «более мощные» ограничения мобильной связи. Один из собеседников журналистов рассказал, что 5, 7 и 9 мая власти планируют ограничивать всю мобильную связь и, возможно, отправку СМС. «Осторожно, новости» 4 мая сообщили, что операторы связи начали рассылать уведомления об ограничении мобильного интернет и отправки СМС в Москве с 5 по 9 мая. Соответствующие уведомления рассылали пользователям и в Петербурге.

«Фонтанка», в свою очередь, утверждает, что ограничения мобильной связи в Петербурге связано не с подготовкой к празднованию Дня Победы, а с ночной атакой украинских беспилотников.

В Москве в начале марта в центре и других районах города несколько дней не работал мобильный интернет, а в некоторых случаях и сотовая связь. Власти не стали уточнять, с чем связаны ограничения мобильного интернета, заявив лишь, что они «происходят в строгом соответствии с законодательством» в связи с «интересами безопасности». Эксперты, в свою очередь, предположили, что мобильный интернет отключали, чтобы запустить «белые списки».

В 2025 году, когда в России отмечали 80-летие победы в Великой Отечественной войне, в Москве также несколько дней ограничивали мобильную связь и интернет.

