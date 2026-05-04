Жителей Петербурга (вслед за москвичами) предупредили, что у них будут «сложности» с мобильным интернетом перед 9 мая

Компании «Мегафон» и Yota предупредили жителей Петербурга, что у них могут возникнуть «сложности» с работой мобильного интернета «в связи с подготовкой и проведением массовых мероприятий».

Операторы связи посоветовали абонентам пользоваться Wi-Fi. Скриншоты уведомлений опубликовала Ксения Собчак в своем телеграм-канале «Кровавая барыня».

Сбербанк также предупредил клиентов о возможных ограничениях интернета и СМС с 5 по 9 мая, пишет местное издание «Фонтанка».

Аналогичные предупреждения от операторов мобильной связи ранее получили жители Москвы.

Российские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что перед парадом 9 мая в Москве планируются «более мощные» ограничения мобильной связи: 5, 7 и 9 мая власти планируют ограничивать всю мобильную связь и отправку СМС.

Власти России регулярно ограничивают мобильную связь под предлогом «обеспечения безопасности». На фоне ограничений в стране также начали блокировать популярные мессенджеры — вотсап и телеграм — и бороться с VPN, а также ввели «белые списки» сайтов и сервисов, доступных во время отключений мобильного интернета.

