«Би-би-си»: перед 9 мая в Москве ограничат мобильную связь

Ограничения мобильной связи в Москве перед Парадом на 9 мая станут «более мощными», сообщает «Русская служба Би-би-си». Издание ссылается на источники, близкие к «Ростелекому» и одному из операторов связи.

По словам одного из собеседников журналистов, 5, 7 и 9 мая власти планируют ограничивать всю мобильную связь и, возможно, отправку смс-сообщений, а также работу «белых списков» (что это значит, «Би-би-си» не поясняет — прим. «Медузы»).

Ограничения будут действовать не только в центре столицы, но и в пределах МКАД.

В начале марта 2026 года в Москве произошли масштабные проблемы с мобильным интернетом и сотовой связью. В Кремле говорили, что все отключения и ограничения связи «происходят в строгом соответствии с действующим законодательством», они связаны «с обеспечением безопасности». Вскоре стало известно, что в Москве заработала система «белых списков» — сайтов, доступных во время отключений мобильного интернета. Проблемы с мобильным интернетом в столице продолжались три недели. В центре города он заработал только 24 марта.

Парад Победы на Красной площади пройдет в 2026 году в «усеченном формате» — в том числе без колонны военной техники.

