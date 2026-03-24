В центре Москвы заработал мобильный интернет

В центре Москвы снова работает мобильный интернет, сообщило агентство «Москва» со ссылкой на своих корреспондентов.

Об этом же пишет Sotavision. «Наши корреспонденты в Москве убедились, что мобильный интернет появился в точках, где в последние недели не было сети», — говорится в публикации.

РИА Новости также выпустило об этом новость. Агентство утверждает, что можно подключиться к интернету у станций метро «Парк культуры», «Октябрьская», «Арбатская», «Курская», «Площадь революции», «Киевская» и в других местах.

Читайте то, что хотите вы, а не власти. Для этого скачайте приложение «Медузы» — мы пишем о самых важных событиях в России и мире. Наше приложение обходит блокировки и работает без VPN — это бесплатно и безопасно. Кроме новостей у нас есть подкасты, книги и даже игры. А еще есть волшебная ссылка — https://bit.ly/meduzamirror — по ней «Медуза» откроется где угодно и у кого угодно, сохраните ее на всякий случай и отправьте друзьям. Будем на связи!

Проблемы с мобильным интернетом и связью начались в Москве 6 марта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что все отключения и ограничения связи «происходят в строгом соответствии с действующим законодательством», они связаны «с обеспечением безопасности».

Источники «Коммерсанта» на телеком-рынке 13 марта утверждали, что в Москве заработала система «белых списков» — сайтов, доступных во время отключений мобильного интернета. Эту же информацию подтвердил журналистам Forbes источник, близкий к Минцифры. 18 марта жителям Москвы стали приходить СМС-уведомления о возможных перебоях в работе мобильного интернета.

Читайте также

«Нас всех накрыло одеялом усталости». Мы спросили, как вы чувствуете себя без интернета Нам пришло очень (очень!) много ответов — хватит на целую книгу. Публикуем избранные

Читайте также

