Москвичам стали рассылать СМС об ограничениях мобильного интернета
Жителям Москвы стали приходить СМС-уведомления о возможных перебоях в работе мобильного интернета. Как пишут «Коммерсант» и РИА Новости, такие оповещения получают абоненты МТС, «Билайна» и «Мегафона».
«В целях обеспечения мер безопасности в вашем районе возможны временные ограничения в работе мобильного интернета», — уведомляют операторы.
При этом отмечается, что абоненты могут воспользоваться сервисами из «белого списка» — сайтами, которые должны быть доступны во время отключений мобильного интернета.
Проблемы с мобильным интернетом и мобильной связью наблюдаются в Москве с начала марта. Источники РБК сообщали, что это тестирование «белых списков». Эти списки, по данным СМИ, заработали в Москве 13 марта.
14 марта о «временных сложностях» с мобильным интернетом начали предупреждать жителей Подмосковья, а 17 марта — жителей Петербурга.