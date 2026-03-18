Москвичам стали рассылать СМС об ограничениях мобильного интернета

Жителям Москвы стали приходить СМС-уведомления о возможных перебоях в работе мобильного интернета. Как пишут «Коммерсант» и РИА Новости, такие оповещения получают абоненты МТС, «Билайна» и «Мегафона».

«В целях обеспечения мер безопасности в вашем районе возможны временные ограничения в работе мобильного интернета», — уведомляют операторы.

При этом отмечается, что абоненты могут воспользоваться сервисами из «белого списка» — сайтами, которые должны быть доступны во время отключений мобильного интернета.

Российские власти продолжают блокировать все, что только можно заблокировать. Дорогие все, кто читает нас не из России, обещаем — «Медуза» останется рядом с вашими родными и близкими! Мы сами обходим блокировки каждый день и помогаем это делать нашим читателям. И мы не остановимся. В ближайшее время «Медуза» будет рассказывать, как безопасно сохранить доступ к информации. А вы, пожалуйста, помогите нам выжить. Подпишитесь на донат «Медузе», вместе мы выстоим!

Проблемы с мобильным интернетом и мобильной связью наблюдаются в Москве с начала марта. Источники РБК сообщали, что это тестирование «белых списков». Эти списки, по данным СМИ, заработали в Москве 13 марта.

14 марта о «временных сложностях» с мобильным интернетом начали предупреждать жителей Подмосковья, а 17 марта — жителей Петербурга.

Россияне ничего не могут сделать со сломавшимся интернетом. Остается только шутить Собрали лучшие видео на наболевшую тему

