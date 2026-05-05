В каждом втором регионе России отключат мобильный интернет из-за 9 Мая. Вот список
Операторы связи и Сбербанк предупредили жителей более чем 40 регионов России — от Камчатки до Калининграда — о том, что из-за празднования Дня Победы у них будет ограничен мобильный интернет. Отключения ожидаются в период с 5 по 9 мая (в Москве, Петербурге и ряде других регионов с этим уже столкнулись). На основе подсчетов изданий «7×7» и «Новая газета Европа», а также открытых данных публикуем, вероятно, далеко не полный список регионов, где в ближайшее время может не быть мобильного интернета.
- Москва
- Санкт-Петербург
- Республика Башкортостан
- Республика Карелия
- Республика Татарстан
- Забайкальский край
- Камчатский край
- Краснодарский край
- Красноярский край
- Пермский край
- Приморский край
- Астраханская область
- Владимирская область
- Волгоградская область
- Воронежская область
- Иркутская область
- Калининградская область
- Кемеровская область
- Кировская область
- Курганская область
- Ленинградская область
- Липецкая область
- Московская область
- Нижегородская область
- Новосибирская область
- Омская область
- Оренбургская область
- Ростовская область
- Рязанская область
- Самарская область
- Саратовская область
- Свердловская область
- Смоленская область
- Тверская область
- Томская область
- Тульская область
- Тюменская область
- Ульяновская область
- Челябинская область
- Сахалинская область
- Ханты-Мансийский автономный округ
Кроме того, как отмечает «7×7», в список попали аннексированные регионы Украины, которые удерживает Россия:
- Крым
- Херсонская область
- Запорожская область
- Донецкая область
- Луганская область
Фото на обложке: Игорь Онучин / ТАСС / Profimedia