В каждом втором регионе России отключат мобильный интернет из-за 9 Мая. Вот список

Операторы связи и Сбербанк предупредили жителей более чем 40 регионов России — от Камчатки до Калининграда — о том, что из-за празднования Дня Победы у них будет ограничен мобильный интернет. Отключения ожидаются в период с 5 по 9 мая (в Москве, Петербурге и ряде других регионов с этим уже столкнулись). На основе подсчетов изданий «7×7» и «Новая газета Европа», а также открытых данных публикуем, вероятно, далеко не полный список регионов, где в ближайшее время может не быть мобильного интернета.

Москва

Санкт-Петербург

Республика Башкортостан

Республика Карелия

Республика Татарстан

Забайкальский край

Камчатский край

Краснодарский край

Красноярский край

Пермский край

Приморский край

Астраханская область

Владимирская область

Волгоградская область

Воронежская область

Иркутская область

Калининградская область

Кемеровская область

Кировская область

Курганская область

Ленинградская область

Липецкая область

Московская область

Нижегородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Свердловская область

Смоленская область

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тюменская область

Ульяновская область

Челябинская область

Сахалинская область

Ханты-Мансийский автономный округ

Кроме того, как отмечает «7×7», в список попали аннексированные регионы Украины, которые удерживает Россия:

Крым

Херсонская область

Запорожская область

Донецкая область

Луганская область

Блокировки в России все сильнее. Шатдауны устраивают по любому поводу. «Медуза» остается рядом! 👾 Мы продолжим рассказывать, как сохранить связь с внешним миром. Например, что делать, если не работает VPN, как обходить белые списки с помощью мессенджера Delta Chat и как подготовиться к отключениям интернета. Чтобы обо всем этом узнавать, важно сохранить доступ к «Медузе» — и это легко! Скачайте наше приложение, сохраните волшебную ссылку и подпишитесь на SOS-рассылку.

самая важная инструкция

Перед 9 Мая в Москве и регионах отключают мобильный интернет. О чем важно не забыть, если вы оказались в зоне шатдауна? Полезные советы и список нужных приложений

самая важная инструкция

Перед 9 Мая в Москве и регионах отключают мобильный интернет. О чем важно не забыть, если вы оказались в зоне шатдауна? Полезные советы и список нужных приложений

Фото на обложке: Игорь Онучин / ТАСС / Profimedia