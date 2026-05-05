В каждом втором регионе России отключат мобильный интернет из-за 9 Мая. Вот список

Источник: Meduza

Операторы связи и Сбербанк предупредили жителей более чем 40 регионов России — от Камчатки до Калининграда — о том, что из-за празднования Дня Победы у них будет ограничен мобильный интернет. Отключения ожидаются в период с 5 по 9 мая (в Москве, Петербурге и ряде других регионов с этим уже столкнулись). На основе подсчетов изданий «7×7» и «Новая газета Европа», а также открытых данных публикуем, вероятно, далеко не полный список регионов, где в ближайшее время может не быть мобильного интернета.

  • Москва
  • Санкт-Петербург
  • Республика Башкортостан
  • Республика Карелия
  • Республика Татарстан
  • Забайкальский край
  • Камчатский край
  • Краснодарский край
  • Красноярский край
  • Пермский край
  • Приморский край
  • Астраханская область
  • Владимирская область
  • Волгоградская область
  • Воронежская область
  • Иркутская область
  • Калининградская область
  • Кемеровская область
  • Кировская область
  • Курганская область
  • Ленинградская область
  • Липецкая область
  • Московская область
  • Нижегородская область
  • Новосибирская область
  • Омская область
  • Оренбургская область
  • Ростовская область
  • Рязанская область
  • Самарская область
  • Саратовская область
  • Свердловская область
  • Смоленская область
  • Тверская область
  • Томская область
  • Тульская область
  • Тюменская область
  • Ульяновская область
  • Челябинская область
  • Сахалинская область
  • Ханты-Мансийский автономный округ

Кроме того, как отмечает «7×7», в список попали аннексированные регионы Украины, которые удерживает Россия:

  • Крым
  • Херсонская область
  • Запорожская область
  • Донецкая область
  • Луганская область

самая важная инструкция

Перед 9 Мая в Москве и регионах отключают мобильный интернет. О чем важно не забыть, если вы оказались в зоне шатдауна? Полезные советы и список нужных приложений

Фото на обложке: Игорь Онучин / ТАСС / Profimedia