Театрализованная реконструкция в Петербурге ко Дню Победы, 7 мая 2026 года Maxim Spiridonov / Anadolu / Getty Images

В четверг без связи остался Петербург. В Ленинградской области в ночь на 7 мая отключали мобильный интернет из-за дронов Украины, но интернет в Петербурге перестал работать еще до воздушной тревоги. Утром и днем проблемы сохранялись. У некоторых перестал работать и домашний интернет. Возникли трудности с оплатой парковки. Один из жителей Петербурга пожаловался на происходящее в стихах:

Ничего опять не пашет.

Жизнь становится все краше.

Заведу я голубей —

И надежней, и быстрей.

В некоторых регионах России ограничили работу интернета из-за угрозы атаки дронов. Об ограничениях в работе связи и мобильного интернета днем 7 мая предупредили власти Свердловской и Челябинской областях.

В Москве проблем с интернетом не возникло. Ранее российские медиа, в том числе «Русская служба Би-би-си», предупреждали, что 7 мая в Москве мобильную связь могут снова заблокировать с 5:00 до 12:00, а 9 мая — с 5:00 до 13:00. Однако 7 мая ограничения не вводили (при этом ранее «Би-би-си» верно предупредили об отключениях 5 мая).

Министерство цифрового развития РФ заявило, что в Москве 9 мая временно отключат мобильный интернет. При этом не будут доступны в том числе сайты и сервисы из «белого списка» — перечня ресурсов, которые, по задумке властей, должны работать даже при отключении интернета. Кроме того, как заявили в министерстве, ограничения 7 и 8 мая не ожидаются, но возможны, если возникнет угроза безопасности. Как обратило внимание «Агентство», прокремлевские СМИ, в том числе агентство ТАСС, вынесли в заголовок своих заметок лишь то, что 7 и 8 мая таких ограничений не будет.

В Кремле заявили, что спецслужбы России принимают дополнительные меры безопасности накануне Дня Победы, в том числе с учетом «достаточно сложной оперативной обстановки». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что меры поддержки бизнеса, который терпит убытки из-за отключений интернета, «не рассматриваются».

