Российский бизнес терпит убытки из-за отключения интернета. В Кремле заявили, что помогать не собираются

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что меры поддержки бизнеса, терпящего убытки из-за отключений интернета, «не рассматриваются», сообщает «Вы слушали».

Песков вновь сказал, что ограничения интернета применяются «в рамках действующего закона».

«Они необходимы для обеспечения безопасности граждан, что является абсолютным приоритетом. Абсолютным приоритетом», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

В конце апреля источники СМИ сообщили, что в период подготовки к празднованию Дня Победы (5 и 7 мая), а также непосредственно 9 мая в Москве будет ограничен мобильный интернет (в том числе по «белым спискам»), мобильная связь и отправка СМС.

5 мая с ограничениями столкнулись пользователи Москвы и Петербурга. Около полудня Минцифры заявило, что временные блокировки в Москве, которые вводились по соображениям безопасности, завершены, доступ к мобильному интернету восстановлен.

6 мая Минцифры официально объявило, что в День Победы в Москве будет ограничен доступ к мобильному интернету — в том числе к «белому списку» сайтов и к сервису обмена СМС. При этом в Минцифры заявили, что отключать мобильный интернет и ограничивать связь 7 мая не планируется.

Злитесь из-за блокировок? Мы понимаем! Никто не должен указывать вам, что читать и где общаться. Мы делаем все, чтобы помочь людям в России сохранить доступ к свободному интернету. Но нам нужна ваша помощь. Дорогие читатели не в России, мы просим вас оформить небольшой ежемесячный донат. Мы знаем, что есть еще сотни людей, которые могли бы это сделать. Дорогие читатели в России, у вас тоже есть возможность нас поддержать. Вместе мы справимся.

Читайте также

Перед 9 Мая в Москве и регионах отключают мобильный интернет. О чем важно не забыть, если вы оказались в зоне шатдауна? Полезные советы и список нужных приложений

Читайте также

Перед 9 Мая в Москве и регионах отключают мобильный интернет. О чем важно не забыть, если вы оказались в зоне шатдауна? Полезные советы и список нужных приложений