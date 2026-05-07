Минцифры объявило, что 9 мая в Москве не будет мобильного интернета. Даже «белых списков»

9 мая в Москве будет ограничен доступ к мобильному интернету — в том числе к «белому списку» сайтов и к сервису обмена СМС, заявили в Минцифры.

В сообщении ведомства говорится, что это необходимо «для обеспечения безопасности праздничных мероприятий в День Победы 9 мая».

При этом планов по отключению и ограничению мобильного интернета в Москве 7–8 мая нет, утверждает Минцифры.

В конце апреля «Русская служба Би-би-си», а затем и другие медиа со ссылками на источники сообщили, что перед парадом 9 мая в Москве планируются ограничения мобильной связи — собеседники СМИ в частности говорили, что 5, 7 и 9 мая планируется ограничить мобильную связь и, возможно, отправку СМС.

5 мая с утра жители Москвы и Петербурга начали жаловаться на проблемы с доступом к мобильному интернету. Около полудня Минцифры заявило, что временные блокировки в Москве, которые вводились по соображениям безопасности, завершены, доступ к мобильному интернету восстановлен.

Впервые жители Москвы столкнулись с масштабными ограничениями интернета год назад, перед празднованием 80-летия Дня Победы. Тогда в ряде районов столицы несколько дней фактически не работал мобильный интернет.