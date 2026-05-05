Трамп пригрозил «стереть с лица земли» Иран в случае атак на американские конвои в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп пообещал, что Иран будет «стерт с лица земли», если иранцы будут нападать на американские корабли, участвующие в «Проекте Свобода» — инициативе США по сопровождению торговых судов, застрявших в Ормузском проливе. Об этом Трамп заявил в интервью корреспонденту Fox News Трею Ингсту, сообщил сам Ингст.

«Я 20 минут разговаривал с президентом Трампом о ситуации с Ираном. Он говорил о „Проекте Свобода“ и усилиях США по сопровождению торговых судов в Ормузском проливе. Он сделал новое предупреждение Ирану, заявив, что если иранцы попытаются атаковать американские корабли в этом районе, они будут, цитата, „стерты с лица земли“», — передал Ингст в эфире Fox News.

На вопрос о том, как продвигаются переговоры об окончании войны, Трамп ответил, что иранцы якобы стали «гораздо более сговорчивыми».

Трамп объявил о запуске «Проекта Свобода» вечером 3 мая. 4 мая адмирал Брэд Купер, глава Центрального командования Вооруженных сил США, заявил, что американские военные сбили ракеты и беспилотники, которые Иран выпустил по военным кораблям США и торговым судам, которые они проводили через Ормузский пролив. Трамп добавил, что американцы также потопили несколько иранских катеров.

После начала войны США и Израиля и Ираном Дональд Трамп не раз угрожал Тегерану разрушительными последствиями. Так, в начале апреля он грозил иранцам «адом» и «гибелью цивилизации», если они не откроют Ормузский пролив. Вскоре после этого, 8 апреля США заключили перемирие с Ираном.

CNN и Fox News отмечают, что «Проект Свобода» ставит под угрозу перемирие, которое и так оказалось хрупким и не привело к деблокаде пролива. В Иране заявили, что расценивают «Проект Свобода» как нарушение режима прекращения огня и будут атаковать американские корабли, которые зайдут в пролив.

