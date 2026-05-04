ОАЭ сообщили, что перехватили три иранские ракеты. В Эль-Фуджейре пожар на нефтяном объекте после атаки беспилотника

Силы противовоздушной обороны Объединенных Арабских Эмиратов перехватили три ракеты, выпущенные из Ирана, сообщили в Минобороны страны.

Ракеты были перехвачены над территориальными водами ОАЭ, четвертая упала в море, говорится в сообщении.

Власти эмирата Эль-Фуджейра в ОАЭ сообщили, что на одном из нефтяных объектов в регионе произошел пожар после удара иранского беспилотника.

Армия Ирана вечером 4 мая объявила, что запустит ракеты и дроны в качестве предупреждения для американских военных кораблей, которые попытались войти в Ормузский пролив.

Накануне США объявили, что в рамках миссии «Проект Свобода» будут сопровождать суда, застрявшие в Ормузском проливе. В Иране ответили, что любое вмешательство США в пролив будет расценено как нарушение режима прекращения огня.

США и Израиль начали бомбить Иран 28 февраля. В ответ Тегеран начал атаковать Израиль и страны, которые считает союзниками Вашингтона. Иранские дроны и ракеты летели в ОАЭ, Бахрейн, Кувейт и другие соседние государства. С 8 апреля между Ираном и США действует перемирие.

Ормузский пролив заблокирован с конца февраля, когда началась новая война на Ближнем Востоке. В мирное время по проливу проходит пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа (СПГ).

Сначала судоходство по проливу практически остановилось из-за угроз Ирана наносить удары по судам, которые попытаются пройти по Ормузскому проливу. Позже к этому добавилась морская блокада со стороны США, которые со своей стороны не пропускают суда в иранские порты.

Свободное судоходство по Ормузскому проливу — один из ключевых пунктов мирных переговоров между США и Ираном, которые зашли в тупик.

Чем еще грозит блокада Ормузского пролива

Из-за блокады Ормузского пролива мир — на пороге глобального продовольственного кризиса. С голодом могут столкнуться десятки миллионов людей Кто в зоне риска? 3 карточки