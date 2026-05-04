США будут сопровождать торговые суда, застрявшие в Ормузском проливе

США в рамках миссии под названием «Проект Свобода» будут сопровождать суда, застрявшие в Ормузском проливе, чтобы помочь им безопасно выйти из этих вод, объявил Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, страны со всего мира «обратились к США с просьбой помочь освободить их суда». Он добавил, что речь идет о судах «из регионов, никак не связанных с текущими событиями на Ближнем Востоке», и назвал миссию по сопровождению «гуманитарным жестом» со стороны США и стран Ближнего Востока, «и в особенности Ирана».

«Проект Свобода», как заявил Трамп, начнет действовать 4 мая утром по ближневосточному времени. Он добавил, что его представители «ведут очень позитивные переговоры с Ираном», и эти обсуждения «могут привести к позитивным результатам для всех».

Центральное командование вооруженных сил США уточнило, что миссия предполагает сопровождение коммерческих судов — но морская блокада иранских портов при этом сохраняется. Поддержка «Проекта Свобода» будет включать эсминцы с управляемым ракетным оружием, более 100 воздушных и морских летательных аппаратов, беспилотные платформы и 15 тысяч военнослужащих, заявили в военном командовании.

CNN оценивает число моряков, заблокированных в Ормузском проливе, в 20 тысяч человек.

Глава комиссии парламента Ирана по внешней политике и национальной безопасности Эбрахим Азизи заявил, что любое вмешательство США в Ормузский пролив будет расценено как нарушение режима прекращения огня.

Ормузский пролив заблокирован Ираном с конца февраля, когда началась новая война на Ближнем Востоке. Позже к этому добавилась морская блокада со стороны США, которые со своей стороны не пропускают суда в иранские порты. Первый раунд переговоров США и Ирана о перемирии, прошедший в середине апреля, к ощутимым результатам не привел. В конце апреля Иран через пакистанских посредников передал США новое предложение, предусматривающее, что Ормузский пролив будет открыт, а переговоры о ядерной программе Тегерана отложены на более поздний этап. Трамп пока согласия с этим предложением не выразил. Тем временем части судов все же удается найти способы пройти через пролив.

Через заблокированный Ормузский пролив проходит «больше судов, чем принято считать», пишет Financial Times «Есть разные способы», — утверждают нефтетрейдеры

