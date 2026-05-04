США будут сопровождать торговые суда, застрявшие в Ормузском проливе
США в рамках миссии под названием «Проект Свобода» будут сопровождать суда, застрявшие в Ормузском проливе, чтобы помочь им безопасно выйти из этих вод, объявил Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
По словам Трампа, страны со всего мира «обратились к США с просьбой помочь освободить их суда». Он добавил, что речь идет о судах «из регионов, никак не связанных с текущими событиями на Ближнем Востоке», и назвал миссию по сопровождению «гуманитарным жестом» со стороны США и стран Ближнего Востока, «и в особенности Ирана».
«Проект Свобода», как заявил Трамп, начнет действовать 4 мая утром по ближневосточному времени. Он добавил, что его представители «ведут очень позитивные переговоры с Ираном», и эти обсуждения «могут привести к позитивным результатам для всех».
Центральное командование вооруженных сил США уточнило, что миссия предполагает сопровождение коммерческих судов — но морская блокада иранских портов при этом сохраняется. Поддержка «Проекта Свобода» будет включать эсминцы с управляемым ракетным оружием, более 100 воздушных и морских летательных аппаратов, беспилотные платформы и 15 тысяч военнослужащих, заявили в военном командовании.
CNN оценивает число моряков, заблокированных в Ормузском проливе, в 20 тысяч человек.
Глава комиссии парламента Ирана по внешней политике и национальной безопасности Эбрахим Азизи заявил, что любое вмешательство США в Ормузский пролив будет расценено как нарушение режима прекращения огня.
Ормузский пролив заблокирован Ираном с конца февраля, когда началась новая война на Ближнем Востоке. Позже к этому добавилась морская блокада со стороны США, которые со своей стороны не пропускают суда в иранские порты. Первый раунд переговоров США и Ирана о перемирии, прошедший в середине апреля, к ощутимым результатам не привел. В конце апреля Иран через пакистанских посредников передал США новое предложение, предусматривающее, что Ормузский пролив будет открыт, а переговоры о ядерной программе Тегерана отложены на более поздний этап. Трамп пока согласия с этим предложением не выразил. Тем временем части судов все же удается найти способы пройти через пролив.