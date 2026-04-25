Яхта Алексея Мордашова прошла через заблокированный Ормузский пролив

142-метровая суперъяхта «Норд» (Nord), принадлежащая владельцу «Северстали» Алексею Мордашову, прошла через Ормузский пролив, свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию трафика Vesselfinder.

Яхта «Норд», март 2022 года Reuters / Scanpix / LETA

Судя по данным Vesselfinder, а также еще одного аналогичного сервиса, Marinetraffic, яхта вышла из Дубая 24 апреля и направляется в Оман.

Судно прошло через пролив, двигаясь по маршруту южнее острова Ларак, отмечает NBC News.

Кроме того, в ночь на субботу, как следует из данных Marinetraffic, пролив прошли два судна, находящиеся под американскими санкциями: танкер «Оушен Джет» (Ocean Jet) и «Люмина Оушн» (Lumina Ocean), пишет NBC News. Также через пролив в период с 17:00 пятницы до 5:00 субботы прошли еще пять грузовых судов, включая одно иранское, и пассажирский паром из Омана.

Алексей Мордашов — основной владелец «Северстали». В 2026 году он занял первое место в ежегодном списке богатейших предпринимателей России (с большим отрывом). Его состояние оценивается в 37 миллиардов долларов. Forbes отмечал, что впервые в истории рейтинга состояние российского миллиардера превысило отметку в 30 миллиардов долларов.

Яхта «Норд» была построена на немецкой верфи Lürssen и в 2021 году передана Мордашову, которого источники Forbes называли заказчиком строительства. Судно ходило под флагом Каймановых островов, однако в начале 2022 года Мордашов попал под санкции, и затем яхта была перерегистрирована в России. В июне 2023 года яхта вернулась во Владивосток после почти годового отсутствия.

Через заблокированный Ормузский пролив проходит «больше судов, чем принято считать», пишет Financial Times «Есть разные способы», — утверждают нефтетрейдеры

