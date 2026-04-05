«Откройте чертов пролив, сумасшедшие ублюдки, иначе будете жить в аду». Трамп снова пригрозил уничтожить электростанции Ирана

Президент США Дональд Трамп опубликовал пост, в котором обратился к руководству Ирана с требованием открыть проход по Ормузскому проливу, назвав их «сумасшедшими ублюдками».

«Во вторник в Иране будет день электростанций и день мостов одновременно. Такого вы еще не видели!!! Откройте чертов пролив (в оригинале — fuckin' strait — прим. «Медузы), сумасшедшие ублюдки, иначе вы будете жить в аду. Увидите!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Свой пост он закончил фразой: «Хвала Аллаху».

Накануне президент США заявил, что через двое суток на Иран «обрушится ад», если Тегеран не заключит сделку и не откроет Ормузский пролив.

The Wall Street Journal сообщала, что попытка заключить соглашение о перемирии между США и Ираном при посредничестве Пакистана провалилась. Представители Ирана заявили, что не собираются проводить переговоры с американской стороной в Исламабаде и считают неприемлемыми требования, которые США выдвигают для заключения мирного соглашения.

До начала войны США и Израиля с Ираном через Ормузский пролив проходило до пятой части всего морского экспорта нефти, а также сжиженного природного газа.

Читайте также

