«Откройте чертов пролив, сумасшедшие ублюдки, иначе будете жить в аду». Трамп снова пригрозил уничтожить электростанции Ирана
Президент США Дональд Трамп опубликовал пост, в котором обратился к руководству Ирана с требованием открыть проход по Ормузскому проливу, назвав их «сумасшедшими ублюдками».
«Во вторник в Иране будет день электростанций и день мостов одновременно. Такого вы еще не видели!!! Откройте чертов пролив (в оригинале — fuckin' strait — прим. «Медузы), сумасшедшие ублюдки, иначе вы будете жить в аду. Увидите!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Свой пост он закончил фразой: «Хвала Аллаху».
Накануне президент США заявил, что через двое суток на Иран «обрушится ад», если Тегеран не заключит сделку и не откроет Ормузский пролив.
The Wall Street Journal сообщала, что попытка заключить соглашение о перемирии между США и Ираном при посредничестве Пакистана провалилась. Представители Ирана заявили, что не собираются проводить переговоры с американской стороной в Исламабаде и считают неприемлемыми требования, которые США выдвигают для заключения мирного соглашения.
До начала войны США и Израиля с Ираном через Ормузский пролив проходило до пятой части всего морского экспорта нефти, а также сжиженного природного газа.