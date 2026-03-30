МИД Пакистана объявил о планах «в ближайшие дни» провести переговоры США и Ирана

Переговоры между США и Ираном могут пройти в Пакистане «в ближайшие дни». Об этом, сообщает CNN, заявил глава МИД Пакистана Исхак Дар после консультаций с министрами иностранных дел Египта, Саудовской Аравии и Турции.

И Иран, и Соединенные Штаты, по словам Дара, поддерживают инициативу проведения переговоров в Исламабаде. В Белом доме пока это не прокомментировали, но, как напоминает CNN, несколько дней назад источники в администрации президента Дональда Трампа говорили, что США пытаются организовать встречу в Пакистане, посвященную окончанию войны с Ираном.

Глава МИД Пакистана также сообщил, что провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Китая Ваном И и генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем и они также поддержали проведение переговоров.

США и Израиль с 28 февраля наносят удары по территории Ирана. Иран, в свою очередь, атакует ракетами и дронами страны Ближнего Востока — союзников США, а также перекрыл движение по Ормузскому проливу, через который проходит один из основных путей транспортировки нефти. Одним из последствий войны стал резкий рост мировых цен на энергоносители.

Во второй половине марта США и Иран выдвинули противоречащие друг другу требования для прекращения войны.

