Иранские ракеты на выставке в Тегеране. 24 марта 2026 года Vahid Salemi / AP / Scanpix / LETA

США через передали Ирану свой проект соглашения о прекращении войны, сообщает The New York Times. Он состоит из 15 пунктов. Журналисты не видели полного текста, но пересказали основные его положения со слов источников, которые с текстом знакомы.

Условия США

Иран полностью прекращает обогащение урана на своей территории.

Иран демонтирует свои ядерные объекты, включая заводы по обогащению урана в Натанзе и Фордо, исследовательский центр и завод по производству ядерного топлива в Исфахане.

Иран передает весь свой запас высокообогащенного урана Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ).

Иран ограничивает количество и дальность своих баллистических ракет.

Иран отказывается от поддержки своих прокси-группировок на Ближнем Востоке, включая ливанскую «Хизбаллу», йеменскую «Ансар Аллах» (хуситов), иракскую «Катаиб Хизбалла» и палестинский ХАМАС.

Иран гарантирует полную свободу судоходства в Ормузском проливе.

При выполнении этих условий с Ирана будут сняты все санкции. Кроме того, США обещают помочь Ирану достроить .

Условия Ирана

О требованиях Ирана — тоже со ссылкой на источники — рассказали журналисты The Wall Street Journal.

США и их союзники полностью компенсируют Ирану ущерб, причиненный войной (пока нет даже приблизительных оценок этого ущерба).

Формально закрепляется контроль Ирана над судоходством в Ормузском проливе с возможностью взимать плату за проход —

США дают Ирану гарантии ненападения, в том числе со стороны американских союзников (прежде всего Израиля).

Израиль прекращает операцию против группировки «Хизбалла» в Ливане.

США закрывают все военные базы на Ближнем Востоке (они есть во всех странах Персидского залива — в Кувейте, Бахрейне, Катаре, Саудовской Аравии, ОАЭ, — а также в Ираке, Иордании и Сирии).

С Ирана снимают все санкции.

Иранская ракетная программа не подлежит никаким ограничениям.

Что надо знать про Иран

Что надо знать про Иран

Книга «Всем Иран» Никиты Смагина уже в продаже! Масштабное (дополненное и исправленное) исследование иранской жизни, от политики и экономики до быта и развлечений, вышло в издательстве «Медузы»

Что из этого следует?

Начнутся прямые переговоры или нет, неизвестно, но обе стороны конфликта заранее считают себя победителями. И США, и Иран выдвигают максималистские требования, которые не могут быть согласованы.

Как пишет Axios, максимализм требований Ирана, возможно, связан с тем, что Трамп, по мнению иранского руководства, не воспринимает предложение о переговорах всерьез. США продолжают наращивать военное присутствие на Ближнем Востоке — в частности, перебрасывают в регион подразделения десантников.

Иран считает, что обсуждение возможных переговоров призвано лишь усыпить его бдительность. США, со своей стороны, выступают с предупреждением: если Иран не согласится на переговоры, военное давление на него усилится.

Трамп заявил, что ведет переговоры с Ираном. Тегеран все отрицает А что на самом деле? Переговоры действительно идут, но не прямые — и с очень туманными перспективами

Читайте также

Трамп заявил, что ведет переговоры с Ираном. Тегеран все отрицает А что на самом деле? Переговоры действительно идут, но не прямые — и с очень туманными перспективами

