США и Иран выдвинули условия прекращения войны. Это два ультиматума Согласовать их требования на переговорах (даже если они состоятся) — невозможно
США через посредников передали Ирану свой проект соглашения о прекращении войны, сообщает The New York Times. Он состоит из 15 пунктов. Журналисты не видели полного текста, но пересказали основные его положения со слов источников, которые с текстом знакомы.
Условия США
- Иран полностью прекращает обогащение урана на своей территории.
- Иран демонтирует свои ядерные объекты, включая заводы по обогащению урана в Натанзе и Фордо, исследовательский центр и завод по производству ядерного топлива в Исфахане.
- Иран передает весь свой запас высокообогащенного урана Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ).
- Иран ограничивает количество и дальность своих баллистических ракет.
- Иран отказывается от поддержки своих прокси-группировок на Ближнем Востоке, включая ливанскую «Хизбаллу», йеменскую «Ансар Аллах» (хуситов), иракскую «Катаиб Хизбалла» и палестинский ХАМАС.
- Иран гарантирует полную свободу судоходства в Ормузском проливе.
При выполнении этих условий с Ирана будут сняты все санкции. Кроме того, США обещают помочь Ирану достроить АЭС в Бушере.
Условия Ирана
О требованиях Ирана — тоже со ссылкой на источники — рассказали журналисты The Wall Street Journal.
- США и их союзники полностью компенсируют Ирану ущерб, причиненный войной (пока нет даже приблизительных оценок этого ущерба).
- Формально закрепляется контроль Ирана над судоходством в Ормузском проливе с возможностью взимать плату за проход — подобно контролю Египта над Суэцким каналом
- США дают Ирану гарантии ненападения, в том числе со стороны американских союзников (прежде всего Израиля).
- Израиль прекращает операцию против группировки «Хизбалла» в Ливане.
- США закрывают все военные базы на Ближнем Востоке (они есть во всех странах Персидского залива — в Кувейте, Бахрейне, Катаре, Саудовской Аравии, ОАЭ, — а также в Ираке, Иордании и Сирии).
- С Ирана снимают все санкции.
- Иранская ракетная программа не подлежит никаким ограничениям.
Что из этого следует?
Начнутся прямые переговоры или нет, неизвестно, но обе стороны конфликта заранее считают себя победителями. И США, и Иран выдвигают максималистские требования, которые не могут быть согласованы.
Как пишет Axios, максимализм требований Ирана, возможно, связан с тем, что Трамп, по мнению иранского руководства, не воспринимает предложение о переговорах всерьез. США продолжают наращивать военное присутствие на Ближнем Востоке — в частности, перебрасывают в регион подразделения десантников.
Иран считает, что обсуждение возможных переговоров призвано лишь усыпить его бдительность. США, со своей стороны, выступают с предупреждением: если Иран не согласится на переговоры, военное давление на него усилится.