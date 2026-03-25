Корпус стражей исламской революции (КСИР) усилил свое влияние внутри иранского режима и перед возможными переговорами с США выдвигает ряд требований, включая закрытие всех американских баз в странах Персидского залива, пишет The Wall Street Journal со ссылками на источники.

В числе других требований Ирана газета перечисляет такие:

выплата компенсаций за удары;

новый порядок в Ормузском проливе, который позволил бы Ирану взимать плату с проходящих судов (по аналогии с Египтом и Суэцким каналом);

гарантии, что война не возобновится, Израиль прекратит наносить удары по ливанской группировке «Хизбалла»;

снятие всех санкций с Ирана;

сохранение иранской ракетной программы без каких-либо попыток ее ограничить.

Один из американских чиновников назвал эти требования «нелепыми и нереалистичными». По словам арабских и американских источников, такая позиция только усложнит достижение соглашения с Тегераном по сравнению с ситуацией до начала войны.

Накануне Reuters сообщал, что Иран ужесточил свою позицию и собирается требовать серьезных уступок от США, если посреднические усилия приведут к переговорам — в частности, гарантий ненападения, а также компенсаций за потери во время войны и формального контроля над Ормузским проливом.

США, в свою очередь, передали Ирану план по прекращению войны, состоящий из 15 пунктов. По данным израильского «12 канала», он предусматривает полный отказ Ирана от ядерной программы, а также отказ от поддержки своих прокси-группировок в регионе и ограничение количества и дальности своих ракет.

Трамп заявил, что ведет переговоры с Ираном. Тегеран все отрицает А что на самом деле? Переговоры действительно идут, но не прямые — и с очень туманными перспективами

