NYT: США передали Ирану план из 15 пунктов по прекращению войны

Соединенные Штаты подготовили и передали властям Ирана через посредников план по прекращению войны, пишет The New York Times со ссылкой на информированные источники.

План, по словам собеседников издания, состоит из 15 пунктов, касающихся, в числе прочего, баллистических ракет, ядерной программы и морского судоходства. Сам документ журналисты не видели, отмечает NYT.

Ключевым посредником между США и Ираном стал командующий сухопутными войсками Пакистана Асим Мунир, сообщили собеседники издания. Мунир, отметили они, поддерживает тесные связи с Корпусом стражей исламской революции и может передавать послания между США и Ираном.

Журналист израильского 12 канала Ярон Авраам сообщил, что, по его данным, мирный план США предусматривает полный отказ Ирана от ядерной программы, демонтаж ядерных объектов в Фордо, Натанзе и Исфахане и передачу всего уже обогащенного урана МАГАТЭ. Кроме того, Иран должен отказаться от поддержки своих прокси-группировок в регионе, а также ограничить количество и дальность своих ракет. Ормузский пролив, следует из мирного плана США, должен стать свободной для судоходства зоной. При выполнении этих условий, следует из плана, с Ирана снимут все санкции и окажут ему помощь «в развитии гражданского ядерного проекта в Бушере», где строится АЭС.

Трамп заявил, что ведет переговоры с Ираном. Тегеран все отрицает А что на самом деле? Переговоры действительно идут, но не прямые — и с очень туманными перспективами

