Трамп пообещал, что на Иран «через 48 часов обрушится ад»

Президент США Дональд Трамп пообещал, что через двое суток на Иран «обрушится ад».

«Помните, когда я дал Ирану десять дней, чтобы заключить сделку или открыть Ормузский пролив? Время истекает — через 48 часов на них обрушится ад», — написал президент США в своей соцсети Truth.

3 апреля The Wall Street Journal сообщил со ссылкой на источники, что попытка заключить соглашение о перемирии между США и Ираном при посредничестве Пакистана провалилась. Представители Ирана заявили, что не собираются проводить переговоры с американской стороной в Исламабаде и считают неприемлемыми требования, которые США выдвигают для заключения мирного соглашения. Иран, в свою очередь, как указывают эксперты, выдвигает заведомо невыполнимые для США условия прекращения войны.

Дональд Трамп в обращении 1 апреля говорил, что вопрос урегулирования прохода судов через Ормузский пролив должны взять на себя страны, которые заинтересованы в этом больше всего, а Соединенные Штаты лишь готовы оказать им помощь в этом. Однако спустя два дня Трамп заявил, что США нужно еще немного времени и они «без труда» смогут открыть Ормузский пролив, «забрать нефть и сделать состояние».

Эксперты, опрошенные Reuters, указали, что попытка использовать силу для открытия Ормузского пролива может привести к тому, что война с Ираном, которую Трамп предполагает закончить за несколько недель, затянется надолго. Иран же, по данным американской разведки, вряд ли в ближайшее время добровольно откроет Ормузский пролив для движения судов, поскольку контроль над ним является для Тегерана единственным реальным рычагом влияния на США.

Читайте также

