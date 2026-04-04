Reuters: американская разведка считает, что Иран вряд ли откроет Ормузский пролив в ближайшее время

Иран вряд ли в ближайшее время откроет Ормузский пролив для движения судов, поскольку контроль над ним является для Тегерана единственным реальным рычагом влияния на США. К таким выводам пришли американские разведслужбы, пишет Reuters со ссылкой на несколько осведомленных источников.

Власти Ирана, считает американская разведка, будут блокировать движение танкеров через Ормузский пролив, чтобы поддерживать высокие мировые цены на энергоносители и, таким образом, оказывать давление на президента США Дональда Трампа.

В докладах разведки, с содержанием которых знакомы источники Reuters, также отмечается, что влияние Ирана в регионе может вырасти в результате этой войны, так как Тегеран показал, что способен поставить под угрозу транспортировку нефти.

Дональд Трамп в обращении 1 апреля говорил, что вопрос урегулирования прохода судов через Ормузский пролив должны взять на себя страны, которые заинтересованы в этом больше всего, а Соединенные Штаты лишь готовы оказать им помощь в этом.

3 апреля Трамп заявил, что США нужно еще немного времени и они «без труда» смогут открыть Ормузский пролив, «забрать нефть и сделать состояние», напоминает Reuters. Однако, отметили опрошенные агентство эксперты, попытка использовать силу для открытия Ормузского пролива может привести к тому, что война с Ираном, которую Трамп предполагает закончить за несколько недель, затянется надолго.

«В попытке предотвратить разработку Ираном оружия массового поражения, США передали Ирану оружие массового поражения», — сказал Reuters Али Ваэз, директор проекта по Ирану в Международной кризисной группе. По его мнению, власти Ирана понимают, что возможность управлять мировым рынком энергоносителей через блокировку Ормузского пролива — «гораздо мощнее, чем даже ядерное оружие».

Великобритания, как стало известно 3 апреля, созвала на встречу более 40 союзников США из числа представителей стран Европы, Ближнего Востока и Азии, а также Австралии и Канады, чтобы обсудить планы по открытию Ормузского пролива.

Встреча, сообщал Reuters, завершилась без конкретных соглашений, но ее участники согласились, что Иран не должен иметь возможности вводить плату за проход судов, и все страны должны иметь право пользоваться проливом свободно. Также, по данным источников, участники встречи пришли к консенсусу, что США должны включить вопрос Ормузского пролива в переговоры о прекращении огня с Ираном.

До начала войны США и Израиля с Ираном через Ормузский пролив проходило до пятой части всего морского экспорта нефти, а также сжиженного природного газа.

Война с Ираном явно идет не по плану США — и теперь Трампу придется принимать решения, которых он наверняка хотел бы избежать Как кризис в Ормузском проливе разрушил американскую стратегию и к чему все это приведет. Большой разбор «Медузы»

