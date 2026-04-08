Президент США Дональд Трамп сообщил о том, что Соединенные Штаты приостанавливают бомбардировки Ирана на две недели при условии немедленного открытия Ормузского пролива. Об этом Трамп написал в соцсети Truth.

Президент США заявил, что перемирие будет двусторонним. «Мы получили от Ирана предложение из десяти пунктов и считаем его работоспособной основой для переговоров», — написал Трамп.

Власти Ирана официально подтвердили согласие на перемирие. В официальном заявлении Тегерана говорится, что страна «одержала великую победу и заставила преступную Америку принять свой план из десяти пунктов».

The New York Times со ссылкой на трех иранских чиновников пишет, что Тегеран принял предложение о прекращении огня «после отчаянных дипломатических усилий Пакистана» и вмешательства Китая, который в последний момент призвал Иран «проявить гибкость».

Израиль, как пишет CNN со ссылкой на источник, также присоединится к двухнедельному перемирию.

Сообщение Трампа было опубликовано менее чем за два часа до дедлайна, который он дал Ирану на открытие Ормузского пролива. Ранее он заявлял, что в противном случае «целая цивилизация погибнет сегодня ночью».

За несколько часов до заявления Трампа премьер-министр Пакистана — главного посредника в переговорах — Шахбаз Шариф публично попросил президента США отложить дедлайн на две недели, чтобы добиться мирного соглашения. Тогда же Шариф попросил Иран открыть Ормузский пролив «в качестве жеста доброй воли».