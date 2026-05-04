Суд арестовал все имущество основателя «Русагро» Вадима Мошковича

Хамовнический суд Москвы наложил обеспечительный арест на имущество основателя «Русагро» и бывшего сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича, в том числе на акции самого агрохолдинга, сообщил «Интерфаксу» один из участников процесса.

Помимо активов Мошковича, суд арестовал имущество бывшего гендиректора «Русагро» Максима Басова, а также связанных с ними людей. Этого требовала Генпрокуратура России.

Стоимость арестованных акций «Русагро» прокуратура оценила в сумму более 1,174 миллиарда рублей. «Русагро» — один из ведущих агрохолдингов России. В 2025 году, пишет «Интерфакс», выручка группы составила 396,5 миллиарда рублей, в 2024-м — 340 миллиардов рублей.

Генпрокуратура ранее обратилась в суд с иском, потребовав передать государству активы Мошковича и Басова. Ответчиками по иску также указаны жена Мошковича Наталья Быковская, бывший топ-менеджер «Русагро» и агрохолдинга «Разгуляй» Сергей Трибунский, ООО «Финансовый ресурс» и ООО «Производственно-коммерческая компания „Профит“.

Среди того, что требует национализировать ведомство, — 469 миллионов акций ПАО „Группа „Русагро“, которые принадлежат Мошковичу, а также активы других ответчиков, а также связанных с ними людей и компаний.

Прокуратура утверждает, что Мошкович в 2006–2014 годах, занимая пост сенатора, продолжал заниматься бизнесом, несмотря на запрет, а также выводил прибыль своих компании за рубеж через офшоры.

Мошкович и Басов с марта 2025 года арестованы по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Позже Мошковича, состояние которого Forbes оценивает в 2,9 миллиарда долларов, дополнительно обвинили в даче взятки. Бизнесмены вину не признают.

После начала войны с Украиной в России происходит перераспределение собственности. Власти фактически национализируют активы некоторых частных иностранных и отечественных компаний. Financial Times называла одними из главных бенефициаров национализации в России Аркадия и Бориса Ротенбергов — друзей президента Владимира Путина.