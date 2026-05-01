Генпрокуратура России обратились в Хамовникческий суд Москвы с иском, в котором потребовала обратить в доход государства имущество основателя Вадима Мошковича, сообщает РБК, ссылаясь на карточку дела.

Помимо Мошковича, ответчиками по иску указаны:

его жена Наталья Быковская;

бывший гендиректор холдинга «Русагро» Максим Басов;

бывший руководитель по связям с инвесторами «Русагро» и бывший глава агрохолдинга «Разгуляй» Сергей Трибунский;

ООО «Финансовый ресурс» и ООО «Производственно-коммерческая компания „Профит“.

Беседа по иску назначена на 4 мая, подробности дела не указаны.

Мошкович и Басов арестованы по обвинению в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и даче взятки. Перед этим в „Русагро“ прошли обыски. Позже на Мошковича завели новое уголовное дело — о даче взятки. Фигурантом этого дела также стал бывший заместитель губернатора Тамбовской области Сергей Иванов.

После задержания Мошковича „Русагро“ передала в доверительное управление АО „Корпорация „Развитие“, которая принадлежит Белгородской области, один из своих крупных активов — долю предприятия „Агро-Белогорье“.

После начала войны с Украиной в России произошло перераспределение собственности. Власти фактически национализировали активы некоторых частных иностранных и отечественных компаний.

Как отмечает „Агентство“, Вадим Мошкович — самый богатый российский миллиардер, чьи активы забирает государство в рамках этой кампании. Forbes оценивает его состояние в 2,9 миллиарда долларов.

история мошковича

Дело против владельца «Русагро» Вадима Мошковича — одно из крупнейших за последние годы (он был готов заплатить в качестве залога миллиард рублей!) «Медуза» рассказывает историю бывшего сенатора, миллиардера и филантропа

