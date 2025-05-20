В отношении владельца холдинга «Русагро» Вадима Мошковича, обвиняемого в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, возбуждено новое уголовное дело о даче взятки в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК). Об этом, как пишет «Интерфакс», заявила следователь на заседании Мещанского суда Москвы, где рассматривается вопрос о продлении ареста бизнесмену.

Подробности нового обвинения следователь не уточнила. Адвокаты Мошковича заявили, что им о новом деле ничего неизвестно.

По данным «Коммерсанта», срок следствия продлили до 25 августа. По делу установлены 16 потерпевших, допрошены десять свидетелей.

Вадим Мошкович — миллиардер и бывший сенатор от Белгородской области (в 2006-2014 годах). Forbes оценивает его состояние в 2,7 миллиарда долларов. Холдинг «Русагро» — один из ведущих производителей подсолнечного масла, свинины и сахара в России. Компания выпускает продукцию под брендами «Русский сахар», «Мечта хозяйки», «Слово мясника» и другими.

Мошковича задержали и арестовали в конце марта по обвинению в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК) и злоупотреблении полномочиями (часть 2 статьи 201 УК). Защита просила освободить Мошковича под залог в миллиард рублей. Вместе с ним был арестован бывший генеральный директор «Русагро» Максим Басов. Оба бизнесмена своей вины не признали. Как писали СМИ, уголовное дело Мошковича связано с хищениями при покупке «Русагро» акций холдинга «Солнечные продукты». По одним данным, ущерб по нему составил один миллиард рублей, по другим — более 30 миллиардов рублей.