Основателя «Русагро» Вадима Мошковича задержали по делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. В офисах холдинга прошли обыски Главное

Вадим Мошкович Станислав Красильников / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Основатель холдинга «Русагро» Вадим Мошкович задержан, сообщили 26 марта российские информационные агентства и телеграм-каналы. Источник РБК, знакомый с ходом расследования, утверждает, что бизнесмена задержали еще 25 марта. По данным ТАСС, помимо Мошковича, задержаны еще несколько человек. В Москве задержали генерального директора «Русагро» Тимура Липатова, пишет близкий к силовикам телеграм-канал «112».

В офисах «Русагро» прошли обыски. Телеграм-каналы утверждают, что сотрудники правоохранительных органов 26 марта пришли в отделения компании в Москве, Белгороде, Тамбове и Саратове. С Мошковичем проводились «следственные действия». В ходе обысков изъята документация, сообщает «Интерфакс».

Обыски и задержания прошли по делу о хищениях. Из сообщения ТАСС следует, что речь идет о хищениях в «Русагро», а дело завели по статьям о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК) и злоупотреблении полномочиями (часть 2 статьи 201 УК). По данным «Интерфакса», Мошковичу и бывшему генеральному директору агрохолдинга Максиму Басову официально предъявлено обвинение по этим статьям, а сумма хищения, в котором обвиняются фигуранты, составляет около одного миллиарда рублей. При этом источник агентства заявил, что в деле могут появиться новые фигуранты, а сумма сумма вменяемого хищения может измениться.

«Интерфакс» утверждает, что дело возбуждено следственным департаментом МВД России «по факту хищения в компаниях, с которыми „Русагро“ находился в деловых отношениях». Дело «связано с мошенничеством Мошковича и его деловых партнеров», заявил собеседник RT в правоохранительных органах.

Источник РБК, знакомый с ходом расследования, рассказал, что следствие проверяет Мошковича на причастность к мошенническим схемам с земельными активами Белгородской области. «Разработка бизнесмена велась несколько месяцев, сотрудники ФСБ проводили в отношении него технические мероприятия. В деле могут появиться дополнительные эпизоды», — заявил источник издания.

В «Русагро» подтвердили обыски в своих офисах, отметив, что они «никак не связаны с текущей деятельностью компании». Холдинг готов оказать содействие сотрудникам правоохранительных органов и работает в штатном режиме, говорится в пресс-релизе. В нем же подчеркивается, что руководство компании «находится на своих рабочих местах».

На фоне сообщений об обысках акции «Русагро» упали на 20%, свидетельсвуют данные торгов на Московской бирже. На минимуме их цена опустилась до 180,1 рубля за акцию. Позже они немного выросли в цене. «Русагро» — один из ведущих производителей подсолнечного масла, свинины и сахара в России, отмечает РБК. 18 марта компания отчиталась о финансовых результатах за 2024 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Выручка достигла 340,1 миллиарда рублей, что на 23,2% больше показателя 2023-го.

Вадим Мошкович — миллиардер из списка Forbes и бывший сенатор от Белгородской области. Деловой журнал оценивает его состояние в 2,7 миллиарда долларов. В 2024 году Forbes поместил Мошковича на 55 строчку рейтинга 125 миллиардеров России.

Мошкович занимается бизнесом с 1990-х годов. В частности, компания, которая позже превратилась в «Русагро», была основана в 1995-м. В 2006-2014 годах бизнесмен был членом Совета Федерации от Белгородской области. Помимо агрохолдинга, Мошкович занимался проектами в области недвижимости. Он покупал участки земли под строительство жилья на северо-востоке Москвы для компании Level Group, а его структуры планировали застроить бывшую промзону в Печатниках. В 2018 году бывший сенатор основал частную школу «Летово», которая последние несколько лет лидирует в рейтинге образовательных учреждений с программами международного бакалавриата, пишет РБК.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину в 2022 году Мошкович попал под персональные санкции Евросоюза, Великобритании и Швейцарии. После этого он снизил свою долю в «Русагро» до 49% и вышел из совета директоров компании.

«Агентство» отмечает, что задержание Мошковича — это первый случай задержания действующего миллиардера из списка Forbes с начала российско-украинской войны.

Как власти в РФ отбирают активы у собственников после начала войны

Генпрокуратура требует национализировать Домодедово — один из крупнейших аэропортов РФ. На каких основаниях? И как еще власти отбирают активы? Краткий гид «Медузы» по новой волне национализации в России

Как власти в РФ отбирают активы у собственников после начала войны

Генпрокуратура требует национализировать Домодедово — один из крупнейших аэропортов РФ. На каких основаниях? И как еще власти отбирают активы? Краткий гид «Медузы» по новой волне национализации в России