В офисах холдинга «Русагро» прошли обыски. По неподтвержденной информации, задержан его основатель, бывший сенатор Вадим Мошкович

Российские телеграм-каналы сообщили о задержании основателя холдинга «Русагро», бывшего сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича.

В офисах холдинга в Москве и Белгороде проходят обыски, пишет Baza. По данным Shot, с обыском пришли и в офисы «Русагро» в Тамбове и Саратове.

Мошковича, утверждает Shot, подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Baza пишет, что Мошковича, входящего в список самых богатых бизнесменов России по версии Forbes, планируют допросить.

ТАСС, в свою очередь, со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает об обысках в офисах агрохолдинга «Русагро». С основателем агрохолдинга Вадимом Мошковичем, заявили собеседники агентства, «проводятся следственные действия».

Но фоне сообщений об обысках в «Русагро» акции холдинга на биржевых торгах потеряли 18% стоимости.

В «Русагро» заявили «Интерфаксу», что пока не комментируют сообщения об обысках и задержании основателя холдинга.

«Русагро», основанный в 2004 году, — один из крупнейших агрохолдингов России. «Русагро», в частности, выпускает «Русский сахар» и майонез «Мечта хозяйки».

Состояние Вадима Мошковича Forbes оценивает в 2,7 миллиарда долларов, в рейтинге богатейших бизнесменов России, который составляет издание, он занимает 55 место.

Мошкович до 2015 года владел девелоперской компанией «А101», а затем основал Level Group, работающую на московском рынке жилой и офисной недвижимости.

С мая 2006 по декабрь 2014 года Мошкович занимал пост сенатора от Белгородской области.

С 2022 года основатель «Русагро» находится под персональными санкциями ЕС и ряда других стран, введенными из-за полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.