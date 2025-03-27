Основателя «Русагро» Вадима Мошковича арестовали по делу о мошенничестве. Защита просила освободить его под залог в миллиард (!) рублей

Обновление. Мещанский районный суд Москвы арестовал основателя «Русагро» Вадима Мошковича по делу о мошенничестве, сообщает ТАСС.

Основатель холдинга «Русагро» Вадим Мошкович не признал вину по делу о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК), сообщает «Интерфакс». Мещанский районный суд Москвы избирает бизнесмену меру пресечения.

«Я законопослушный гражданин, никогда не совершал никаких преступлений, в том числе это», — сказал Мошкович в суде.

Защита попросила освободить Мошковича под залог в один миллиард рублей. Адвокат отметил, что залог готова заплатить «Русагро». Следствие настаивало на аресте, считая, что предприниматель может уехать за границу. По словам Мошковича, он не собирается уезжать и находится под санкциями.

По данным «Интерфакса», 27 марта суд также рассмотрит вопрос об аресте бывшего генерального директора «Русагро» Максима Басова. Ранее сообщалось, что его и Мошковича задержали по делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями (часть 2 статьи 201 УК). Однако в карточке дела Мошковича статьи о злоупотреблении нет. Источники «Интерфакса» сообщали, что сумма хищения, в котором обвиняются фигуранты дела, составляет около одного миллиарда рублей.

Газета «Коммерсант» утверждает, что дело в отношении Мошковича завели по заявлению Владислава Бурова — бывшего совладельца масложирового холдинга «Солнечные продукты» (выпускает масло «Россиянка», майонез «Московский провансаль» и «Оливьез»). Активы этого холдинга «Русагро» выкупила в 2018 году. Буров называл сделку рейдерским захватом активов. Следствие, по данным издания, считает, что Мошкович при покупке холдинга «Солнечные продукты» мог обмануть Бурова, причинив тому ущерб на 34,7 миллиарда рублей.

РБК пишет, что с 2023 года возбуждения дела добивался учредитель холдинга «Солнечные продукты» — кипрская компания «Солпро Инвестмент ЛТД».

Вадим Мошкович — миллиардер и бывший сенатор от Белгородской области (в 2006-2014 годах). Forbes оценивает его состояние в 2,7 миллиарда долларов. В 2024 году журнал поместил Мошковича на 55 строчку рейтинга 125 миллиардеров России.

Холдинг «Русагро» — один из ведущих производителей подсолнечного масла, свинины и сахара в России. Компания выпускает продукцию под брендами «Русский сахар», «Мечта хозяйки», «Слово мясника» и другими.

Об аресте Мошковича и обысках в офисах «Русагро» в нескольких городах РФ, стало известно 26 марта. По данным «Коммерсанта», обыски также прошли в домах и квартирах топ-менеджеров компании.

Что еще известно об этом деле

Основателя «Русагро» Вадима Мошковича задержали по делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. В офисах холдинга прошли обыски. Главное

Что еще известно об этом деле

Основателя «Русагро» Вадима Мошковича задержали по делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. В офисах холдинга прошли обыски. Главное